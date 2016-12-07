Кино и немцы

Депутаты Госдумы, озабоченные тем, как бы россияне не пострадали от вражеской информации, вслед за СМИ решили прижать онлайн-кинотеатры.

Внесенный в парламент законопроект ограничивает максимальный размер иностранного владения сервисами с ежемесячной аудиторией в 100 000 пользователей 20%. Кроме того, обязательными станут регистрация онлайн-кинотеатра в Роскомнадзоре и предпроверка контента для исключения нарушения российских законов. Новшества не предусматривают исключений для видеосервисов Apple и Google и также могут затронуть сервисы «Яндекс.Видео» и «Кино Mail.ru», ведущие видеотрансляцию непосредственно в поисковой выдаче и имеющие иностранных акционеров.

Над новыми правилами потрудился Медиакоммуникационный союз (МКС), в который входят операторы связи (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком») и медиакомпании («Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» – «дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Ассоциация видеосервисов Рунета «Интернет-видео» назвала этот шаг попыткой заставить онлайн-кинотеатры продаться крупным холдингам на условиях, выгодных последним. Представители отрасли громко заявляют, что важный документ готовился без их участия, и сомневаются в необходимости такого регулирования. Прежде всего с точки зрения контента онлайн-кинотеатры – развлекательный сервис. По словам директора компании Marsfield, которая управляет онлайн-кинотеатром Okko, Екатерины Лапшиной, контент никаким образом не формирует информационную повестку дня и не влияет на политическую обстановку в стране. «Закрывая компаниям доступ к иностранным инвестициям, законопроект в итоге ограничивает возможности для развития и масштабирования бизнеса видеосервисов. В конечном счете это приведет к усилению позиции пиратских ресурсов в Интернете», – полагает она.

Олег Туманов, гендиректор онлайн-кинотеатра Ivi, считает: достаточно было бы определить, что для предоставления услуг в Сети видеокомпаниям необходимо иметь российское юридическое лицо. Другие игроки рынка говорят, что законопроект фактически затормозит развитие отрасли, которая сейчас активно растет. В 2015 г. объем российского рынка легальных видеосервисов, по оценке J'son & Partners Consulting, достиг 8,5 млрд руб., а к 2019 г. он прогнозируется на уровне 14,3 млрд руб.

Лидерами рынка по итогам 2015 г. TMT Consulting называет Ivi с долей 31%, Okko (19%), Megogo (10%) – все три онлайн-кинотеатра имеют иностранных акционеров.