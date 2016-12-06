Lufthansa в огне

По словам генерального директора Lufthansa Карстена Шпора, авиакомпания может прекратить существование в случае полного выполнения требований бастующих.

Коллапс затронул более полумиллиона пассажиров, а потери перевозчика достигают около 10 млн евро в сутки. Это уже четырнадцатая за последние два года акция, инициированная профсоюзами против Lufthansa. Основная причина затянувшегося конфликта в том, что зарплата сотрудников компании не индексировалась в течение пяти лет. Во время прошлых стачек было отменено 16 000 рейсов, а потери перевозчика составили 463 млн евро.

Бастующие требуют повышения зарплаты из расчета по 3,66% за каждый год заморозки (в общей сложности около 20%), выплаты компенсаций и изменения процедуры выхода на пенсию. Руководство авиаперевозчика считает, что претензии летчиков необоснованны и, главное, в нынешнем положении невыполнимы.

Но у профсоюза другое видение. «Совершенно непостижимо, что они отказались уступить хоть в чем-то, исключая какую-либо возможность урегулирования», – заявил один из профсоюзных лидеров после очередной встречи с работодателем.

30 ноября стало известно, что правление предложило бастующим двухэтапное повышение зарплаты: на 2,4% в этом году и на 2% – в следующем. Причем речь идет только об оплате труда, все остальные требования не затрагиваются. «Мы хотим как можно быстрее вернуться к нормальной работе и к тому уровню сервиса, который мы традиционно предлагаем нашим пассажирам и на который они вправе рассчитывать», – заявил один из топ-менеджеров Lufthansa Харри Хомайстер на мероприятии профсоюза.

Lufthansa – крупнейший авиаперевозчик Европы и один из крупнейших в мире. Помимо одноименного бренда, в группу входят Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2015 г. эти компании перевезли рекордное число пассажиров – 107,7 млн человек.