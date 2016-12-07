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Против течения

Зачем чешская компания скупает угольные электростанции по всей Европе
07 Декабря 2016
Против течения

Малоизвестная чешская компания Energetický a Průmyslový Holding (EPH) потратила миллиарды евро на скупку угольных электростанций, от которых все остальные избавляются.

Последним приобретением стала электростанция в Польше, которую французская компания Electricité de France уступила на «условиях, не подлежащих огласке». Всего с начала 2013 г. чешский энергохолдинг приобрел по бросовым ценам не менее 10 электростанций, работающих на угле, а также ряд угледобывающих предприятий. В результате мощности EPH по производству электроэнергии оказались сопоставимы с аналогичным показателем Канады.

Мало кто в Европе сомневается, что у угольной энергетики нет будущего. Поэтому многим экспертам действия EPH кажутся странными. Ведь благодаря субсидированию производства возобновляемой энергии европейский рынок перенасыщен, и «грязные» угольные электростанции закрываются и распродаются одна за другой. «Очень сомнительно, что традиционная электроэнергетика удержится на плаву в новых условиях», – говорит Бруно Брунетти, управляющий директор консалтинговой фирмы PIRA Energy Group.

Однако глава EP Energy Томаш Давид полагает, что Европа пока еще нуждается в надежном и недорогом источнике электроэнергии для обеспечения энергетической безопасности. «И это как раз то, что есть у нас», – говорит он. Кроме того, некоторые считают, что чешский холдинг надеется на рост цен в будущем и на так называемый рынок мощностей, в рамках которого производителям оплачивается пребывание в «спящем режиме» в качестве энергетического резерва.

Помимо угольных электростанций, EPH владеет атомными, газовыми и гидроэлектростанциями, а также трубопроводами.

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