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Раздвоение гиганта

Samsung Electronics официально подтвердила, что планирует разделиться на две независимые компании
06 Декабря 2016
Раздвоение гиганта

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics официально подтвердила, что ведет переговоры о разделе на две независимые компании.

По словам источников, знакомых с ситуацией, инициатива исходит от группы инвесторов, которые настаивают, что операционное и холдинговое подразделения Samsung необходимо обособить друг от друга. Для определения оптимальной структуры бизнеса правление компании планирует пригласить сторонних экспертов. Кроме того, обсуждаемая дорожная карта включает увеличение выплат акционерам на треть, возвращение половины свободных денежных средств в течение ближайших двух лет и активизацию программы выкупа акций. Также Samsung планирует ввести в совет директоров как минимум одного нового члена до ежегодного заседания, которое пройдет в марте.

Сейчас предприятия, входящие в группу Samsung, связаны друг с другом через сложную сеть акционеров. Аффилированные компании занимаются различными видами бизнеса, включая морской транспорт, тяжелую промышленность и страхование. Из-за этого сложно определить инвестиционную привлекательность каждого конкретного предприятия. Благодаря реструктуризации инвесторам будет легче понять, во что именно они вкладывают деньги.

Предложение о разделе было сделано в октябре, после того, как концерн вынужден был отозвать с рынка и снять с производства флагманский смартфон Galaxy Note 7 из-за проблем с самовозгорающимися аккумуляторами. Связанные с этим репутационные потери привели к значительному падению акций Samsung. Однако на фоне сообщений о возможном разделении акции компании обновили исторический максимум, достигнув отметки в 1747 млн корейских вон ($1493) за штуку.

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