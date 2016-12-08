Фокусы с мотором

Новый мотор способен развить на 47% больше крутящего момента, на 45% больше мощности и при этом расходовать на 15% меньше топлива, а также производить на 35% меньше вредных выбросов. У нового двигателя отсутствует распредвал. Вместо него за подъем и опускание клапанов отвечают специальные актуаторы, управляемые электроникой.

Это лишь одна из целого ряда современных попыток изобретения нового двигателя. Например, украинские ученые из Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого запатентовали гибридный дизельный мотор, который работает на биогазе. В результате пятилетних опытов и испытаний создана силовая установка, позволяющая сэкономить до 60% топлива, уменьшить вредные выбросы и стоимость обслуживания. Разработку уже испытали в пассажирских автобусах.

Ряд проектов связан с использованием в двигателях магнитной силы.

В Уфе в КБ кафедры электромеханики Авиационного университета был реализован проект мирового масштаба – подвес на силах Лоренца. Это устройство, дающее изделию из магнитного материала возможность левитировать. В перспективе магнитный подвес позволит «парить» ротору электрической машины, что повысит частоту его вращения. В вакууме частота вращения достигает 1 млн оборотов в минуту, что увеличивает мощность машины и уменьшает ее габариты.

Однако все это представляется мелочью по сравнению с сообщением, что в NASA провели успешные испытания электромагнитного двигателя (EmDrive), который преобразует электричество в тягу, «прокручивая» микроволны в закрытом резонаторе. По мере того как фотоны сталкиваются со стенками камеры, они каким-то образом двигают всю установку вперед. Долгое время подобный двигатель считался противоречащим принципам науки и невозможным, и тем не менее он прошел очередные испытания. В теории такая силовая установка может доставить космический корабль на Марс всего за 70 дней.