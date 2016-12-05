Арест счетов IKEA может сказаться на инвестпривлекательности России

После решения Красинского суда Смоленской области об аресте счетов российского представительства компании IKEA в размере 9,3 млрд руб., шведский ритейлер отправил обращение Борису Титову, уполномоченному по правам предпринимателей в России.

«Попытки навредить бизнесу шведской компании продолжаются не первый год. В случае с блокировкой счетов мы имеем классический корпоративный спор, который, однако, напоминает классические рейдерские атаки «девяностых», только сверхкрупного масштаба, – прокомментировал ситуацию Титов. – Будем тщательно разбираться и принимать меры реагирования. В любом случае подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».

«От того как эффективно и быстро мы решим этот вопрос совместно с государством зависит то, как будут относиться иностранные инвесторы к российской юрисдикции», – добавил бизнес-омбудсмен.