 
USD
60,9138
EUR
63,629
Золото
1.130,55
Brent
54,53
WTI
52,55
 
Новости

Арест счетов IKEA может сказаться на инвестпривлекательности России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал разобраться с делом шведского ритейлера
05 Декабря 2016
Арест счетов IKEA может сказаться на инвестпривлекательности России shutterstock.com

После решения Красинского суда Смоленской области об аресте счетов российского представительства компании IKEA в размере 9,3 млрд руб., шведский ритейлер отправил обращение Борису Титову, уполномоченному по правам предпринимателей в России.

«Попытки навредить бизнесу шведской компании продолжаются не первый год. В случае с блокировкой счетов мы имеем классический корпоративный спор, который, однако, напоминает классические рейдерские атаки «девяностых», только сверхкрупного масштаба,  –  прокомментировал ситуацию Титов.  – Будем тщательно разбираться и принимать меры реагирования. В любом случае подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».

«От того как эффективно и быстро мы решим этот вопрос совместно с государством зависит то, как будут относиться иностранные инвесторы к российской юрисдикции», – добавил бизнес-омбудсмен.

Архив номеров
Избранное

Удар ниже «Прогресса» Удар ниже «Прогресса»

Черви – козыри Черви – козыри

«Слуга царю, отец солдатам» «Слуга царю, отец солдатам»

О времена, о нравы О времена, о нравы

Лекарства охраняются государством Лекарства охраняются государством

Реклама