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Правительство поощрило самые успешные регионы

5 млрд рублей дотаций получат 20 территорий
06 Декабря 2016
Правительство поощрило самые успешные регионы Вместе-РФ

Правительство распределило 5 миллиардов рублей дотаций между регионами, показавшими наилучшие результаты по социально-экономическому развитию. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. 

Согласно этому распоряжению, средства на сумму 5 миллиардов рублей были распределены между 20 субъектами Российской Федерации. «Первые три места — у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей», - сказали в правительстве. 

Эти средства были предусмотрены федеральным бюджетом на 2016 год на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий доя эффективного и ответственного управления региональными финансами», отметили в кабинете министров. 

5 декабря в правительстве был установлен объем дотаций Крыму и Чечне на 2017 год. Дотации останутся почти на таком же уровне, что и в текущем году, следует из поправок кабмина ко второму чтению бюджета. Республика Чечня получит из федерального бюджета 40,4 миллиардов рублей, а Крым – 37,2 миллиардов рублей.

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