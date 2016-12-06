Правительство поощрило самые успешные регионы

Согласно этому распоряжению, средства на сумму 5 миллиардов рублей были распределены между 20 субъектами Российской Федерации. «Первые три места — у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей», - сказали в правительстве.

Эти средства были предусмотрены федеральным бюджетом на 2016 год на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий доя эффективного и ответственного управления региональными финансами», отметили в кабинете министров.

5 декабря в правительстве был установлен объем дотаций Крыму и Чечне на 2017 год. Дотации останутся почти на таком же уровне, что и в текущем году, следует из поправок кабмина ко второму чтению бюджета. Республика Чечня получит из федерального бюджета 40,4 миллиардов рублей, а Крым – 37,2 миллиардов рублей.