Минфин прогнозирует снижение инфляции

Уровень инфляции в РФ в наступающем году будет ниже 5,8 процента. С таким прогнозом 6 декабря выступил министр финансов Антон Силуанов: «Мы прогнозируем инфляцию ниже 5,8 процента», сказал он в своем заявлении.

Силуанов отметил, что такая низкая инфляция дает возможность низких процентных ставок, а также делает более доступными кредиты для стимуляции роста экономики. 2 декабря Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, сообщила, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее первого или второго квартала 2017 года.

В конце прошлого месяца аналитики Центра Высшей школы экономики высказали сомнения в достижении норматива Центрального Банка по инфляции в четыре процента даже к 2022 году.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, инфляция в наступающем году составит 7,2 процента. 28 октября советом директоров Центробанка было принято решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 10%. При этом в Банке России все также ждут, что рост цен в 2017 году замедлится до 4%