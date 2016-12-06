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Новости

Минфин прогнозирует снижение инфляции

В 2017 г. инфляцию будет ниже 5,8% , считает глава министерства Антон Силуанов
06 Декабря 2016
Минфин прогнозирует снижение инфляции

Уровень инфляции в РФ в наступающем году будет ниже 5,8 процента. С таким прогнозом 6 декабря выступил министр финансов Антон Силуанов: «Мы прогнозируем инфляцию ниже 5,8 процента», сказал он в своем заявлении. 

Силуанов отметил, что такая низкая инфляция дает возможность низких процентных ставок, а также делает более доступными кредиты для стимуляции роста экономики. 2 декабря Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, сообщила, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее первого или второго квартала 2017 года. 

В конце прошлого месяца аналитики Центра Высшей школы экономики высказали сомнения в достижении норматива Центрального Банка по инфляции в четыре процента даже к 2022 году. 

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, инфляция в наступающем году составит 7,2 процента. 28 октября советом директоров Центробанка было принято решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 10%. При этом в Банке России все также ждут, что рост цен в 2017 году замедлится до 4%

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