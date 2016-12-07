Украина не сможет получить эти деньги, заявили опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Теоретически «Нафтогаз» мог бы получить компенсацию с российской компании, но у «Газпрома» нет достаточных активов на территории Украины. «Решение хозяйственного суда о взыскании штрафа и пени с "Газпрома" за нарушение местного антимонопольного законодательства действует в украинской юрисдикции и может быть применено к газовой компании в качестве карательной меры, путем ареста имущества на сопоставимую сумму или изъятия иных финансовых и материальных активов», — указывает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.
При этом у «Газпрома» на Украине нет ни зарегистрированного юрлица, ни недвижимости, ни даже газа, продолжает эксперт. «Крайняя мера, на которую могли бы пойти карательные инстанции — это арест транзитного газа. Но она вряд ли была бы действенной и при этом вызвала бы вопросы со стороны европейских потребителей. Более того, юридически газ принадлежит "Газпрому" только до входа в ГТС Украины», — утверждает Яковенко. «Решение суда в отношении "Газпрома" касается требований украинского антимонопольного органа в связи с нарушением украинского же законодательства. Единственное, что сейчас остается компании — продолжать отстаивать свою правоту в судах высшей инстанции. Это даст "Газпрому" время в ожидании более благоприятной внешнеполитической обстановки и завершения строительства альтернативных маршрутов транзита», — заявил, в свою очередь, управляющий партнер юридической компании Heads Consulting Александр Базыкин.
Газпром не заплатит
Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
Украина не сможет получить эти деньги, заявили опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Теоретически «Нафтогаз» мог бы получить компенсацию с российской компании, но у «Газпрома» нет достаточных активов на территории Украины. «Решение хозяйственного суда о взыскании штрафа и пени с "Газпрома" за нарушение местного антимонопольного законодательства действует в украинской юрисдикции и может быть применено к газовой компании в качестве карательной меры, путем ареста имущества на сопоставимую сумму или изъятия иных финансовых и материальных активов», — указывает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.