Газпром не заплатит

Украина не сможет получить эти деньги, заявили опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Теоретически «Нафтогаз» мог бы получить компенсацию с российской компании, но у «Газпрома» нет достаточных активов на территории Украины. «Решение хозяйственного суда о взыскании штрафа и пени с "Газпрома" за нарушение местного антимонопольного законодательства действует в украинской юрисдикции и может быть применено к газовой компании в качестве карательной меры, путем ареста имущества на сопоставимую сумму или изъятия иных финансовых и материальных активов», — указывает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

При этом у «Газпрома» на Украине нет ни зарегистрированного юрлица, ни недвижимости, ни даже газа, продолжает эксперт. «Крайняя мера, на которую могли бы пойти карательные инстанции — это арест транзитного газа. Но она вряд ли была бы действенной и при этом вызвала бы вопросы со стороны европейских потребителей. Более того, юридически газ принадлежит "Газпрому" только до входа в ГТС Украины», — утверждает Яковенко. «Решение суда в отношении "Газпрома" касается требований украинского антимонопольного органа в связи с нарушением украинского же законодательства. Единственное, что сейчас остается компании — продолжать отстаивать свою правоту в судах высшей инстанции. Это даст "Газпрому" время в ожидании более благоприятной внешнеполитической обстановки и завершения строительства альтернативных маршрутов транзита», — заявил, в свою очередь, управляющий партнер юридической компании Heads Consulting Александр Базыкин.