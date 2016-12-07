Искусственные газы

К такому выводу пришли Роскачество и Росалкогольрегулирование по итогам проверки шампанского, пишет со ссылкой на ее результаты. Шампанское было исследовано по 30 показателям. В их числе – наличие искусственной газации, дрожжей, массовая доля алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров. Были изучены образцы 56 торговых марок полусладкого игристого вина стоимостью от 150 до 6121 руб. Большинство из них были российского производства, но также анализировались игристые вина из Абхазии, Грузии, Италии, Испании, Украины и Франции. В итоге отклонения от нормы обнаружились в 17 образцах.

