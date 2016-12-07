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Займы без лимитов

Долг государства по госконтрактам составляет 30,5 млрд. руб.
07 Декабря 2016
Займы без лимитов shutterstock.com

Задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями на начало сентября составляла 30,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру России.  За июль-август усилиями прокуроров эта сумма сократилась на 2 млрд руб.

В 2017 г. ситуацию может исправить ограничение срока оплаты по всем госконтрактам. Законопроект об обязанности госзаказчиков рассчитываться по контрактам в течение 30 дней был принят Госдумой в первом чтении.
Прокуроры занялись темой несвоевременных расчетов по госзакупкам в конце 2015 г. — после того как бизнес-омбудсмен Борис Титов пожаловался Владимиру Путину на рост задолженности, оценив ее объем в 25 млрд руб.
По данным ведомства, за десять месяцев 2016 г. нарушений в госзакупках выявлено на 12% больше, чем за аналогичный период 2015 г., их число достигло 125 000. Причины роста задолженности прежние — несмотря на недостаток бюджетных ресурсов, ведомства продолжают нецелевое использование средств и заключение контрактов на суммы, превышающие доведенные им лимиты. Всего с июля 2015 г. по октябрь 2016 г., по данным Генпрокуратуры, прокурорам удалось добиться погашения долга в 25,7 млрд руб.

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