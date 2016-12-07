ВЭБ и Ростех поделят «Тракторные заводы»

ВЭБ получит контроль в головной компании холдинга ООО «МИГ КТЗ» за счет конвертации части долга. После чего активы КТЗ будут распределены по четырем компаниям – по числу дивизионов. Общий долг КТЗ перед ВЭБом – около 46 млрд руб., говорил Болотин.

В военный дивизион концерна «Тракторные заводы» могут войти «Курганмашзавод», Зауральский кузнечно-литейный завод, «НИИ стали» и др., в гражданский – чебоксарские агрегатный завод и завод промышленных тракторов, в сельскохозяйственный – Онежский тракторный завод, Владимирский моторо-тракторный завод, в вагоностроительный – «Промтрактор-вагон», перечисляет источник «Ведомостей».

Летом 2016 г. владельцы КТЗ предложили реорганизовать КТЗ и погасить долг перед ВЭБом с помощью передачи государству военных активов и части гражданских. Но тогда речь шла о двух дивизионах – военном и гражданском. Идея создания четырех дивизионов связана с тем, что для предприятий сельскохозяйственного (производство тракторов и коммунальной техники) и вагоностроительного дивизионов предполагается найти инвесторов. В этих компаниях нынешние акционеры сохранят контроль, а ВЭБ будет оставаться кредитором до появления инвесторов.

ВЭБ, как предполагается, будет через МИГ КТЗ контролировать военный дивизион, а «Ростех» будет им управлять. «Ростех» в итоге станет собственником военных активов КТЗ. В гражданском дивизионе (производство промышленных тракторов, запчастей к ним и другой технике, торговая и инжиниринговая компании) доля ВЭБа будет меньше 50% – контроль сохранится у собственников КТЗ, они же продолжат управлять предприятиями с помощью ВЭБа.