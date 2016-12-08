Россия: взгляд со стороны

Главный евангелист Apple Гай Кавасаки многие годы рассказывает, как используя свои знания, привязанности и амбиции, создать нечто великое. В России перед такой большой аудиторией он ни разу не выступал. «Я очень люблю Россию и не раз у вас бывал, — рассказал он. — Но я хочу поделиться с вами именно американским взглядом из Кремниевой долины, что требуется, чтобы создать успешную компанию. Но это не догма и не единственный способ вести бизнес, а мой личный опыт. Великие компании становятся такими, потому что их основатели задают себе три очень простых вопроса. Первый: «Что из этого следует?» Если вы предприниматель и у вас есть понимание, как будет развиваться мир, вы должны задаться вопросом, какая компания в этой ситуации преуспеет? Если вернуться на 10 лет назад, предприниматели могли сказать: мы видим будущий мир, в котором у всех есть смартфоны, у которых будут качественные камеры и которые смогут подключаться к быстрой сети Интернет. И тогда один из ответов на вопрос «Что из этого следует?» — надо развивать бизнес по обмену фотоснимками через сеть. И так возникли Flickr, Instagram, Snapchat. Второй вопрос: «Это интересно?» Вы начинаете играть с технологиями, алгоритмами, программами и создаете нечто другое, не то, что планировали. Но тем не менее, это что-то неожиданное и интересное, и вы создаете на основе этого продукт. Пример, который часто приводят в Америке — 3M. Это компания, которая производит индустриальную продукцию, в том числе, клей. Вообще-то клей должен крепко держать, но как-то у ученых компании получился слабый клей, который не очень-то хорошо держал, зато не оставлял следов на поверхности. «Это интересно?» спросили себя ученые и ответили утвердительно. Так появились стикеры 3M Post-It. Третий вопрос: «А есть ли другой способ?» Представьте, что вы Стив Джобс или Стив Возняк и вам в гараже в Купертино в 70-х годах захотелось поработать на компьютере. В те времена, чтобы это сделать, надо было закончить университет и работать в большой компании или госучреждении. Стив и Воз задали себе очень простые вопросы. Есть ли другие способы? Почему компьютеры такие большие и дорогие? Почему ими нельзя пользоваться по-другому? Ответом на них и стало создание Apple». Алан Пиз: эмоции и бизнес Австралийский писатель, который известен как «мистер «Язык тела». Так называется его книга, которая была продана по всему миру многомиллионными тиражами. «Я люблю Россию, — рассказал он. — У вас есть уникальное желание и стремление узнать что-то новое. У нового поколения россиян есть шанс получить что-то, что не могли сделать ни их родители, ни предки, потому что в их время этого не существовало». Кьелл Нордстрем: города заменят страны На Synergy Global Forum последним выступал Кьелл Нордстрем — профессор Шведской школы экономики, написавший «Бизнес в стиле фанк», одну из самых прорывных книг «нулевых». Его выступление было, пожалуй, самым неоднозначным на форуме. Например, он уверен в том, что полвека спустя не будет стран. 218 государств исчезнут как пережиток, будут 600 городов, от которых все и будет зависеть. «Вот Австрия — уже сейчас это Вена плюс города вокруг, — считает он. — Пройдет 25 лет и ее не будет, к этому приведет смена системы восприятия информации, развитие транспорта и технологий». Вряд ли австрийцам понравится такой подход. Еще один тезис шведа, который вполне подойдет для будущего программиста или финансиста, но очень спорный для врача или биохимика. Нордстрем считает: «Вам не нужен Гарвард для того, чтобы получить знания. Пять лет назад корочка выпускника Гарварда давала вам «зеленый свет» в любую корпорацию, то теперь все эти знания доступны любому желающему и вопрос только в том, сколько времени пройдет до смерти «физических» дипломов. Но это произойдет скоро, вузы перестанут существовать в привычном для нас понимании». Финал его выступления на Synergy Global Forum был абсолютно бесспорным. «Нельзя остановить эволюцию — это самое глупое, что может пытаться сделать человек. Думайте! Развивайтесь! Уже сейчас у нас в головах информации больше, чем мы можем рассказать!»