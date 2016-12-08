В России может появиться услуга Cash-out

Данный вопрос о внедрении сейчас изучает ассоциация «МастерКард», которая объединяет банки — участники платежной системы MasterCard.

В рамках услуги магазины смогут выдавать наличные деньги физическим лицам от имени кредитной организации как банковским платежным агентам. Сначала держатель банковской карты должен будет приобрести товар или услугу, и уже затем, расплачиваясь картой, сможет запросить дополнительно выдачу наличных. Ограничений по сумме пока не существует. Как указывается в материалах ассоциации, лимиты по снятию могут быть такими же, как у банка-эмитента.

«Прямых запретов на такую деятельность в законодательстве нет», — сообщает юрист московского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин, но также он отмечает существенные риски этой системы: «Дело в том, что банкомат — очень сложное устройство, где есть камеры, микрофоны, защита от подделок и т.п., что гарантирует получение из него денег, а не фальшивок. На кассе супермаркета всех этих приспособлений нет, и гарантировать что-либо при системе Cash-out будет затруднительно. Соответственно нужно будет вводить дополнительные механизмы контроля. Например, императивное предписание для розничных точек сверять данные предъявителя карты с его документами».