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Новости

От Белоруссии ждут погашения долга за газ

За неуплату Россия уже сократила поставки нефти в республику
08 Декабря 2016
От Белоруссии ждут погашения долга за газ shutterstock.com

Москва ждет от Минска погашения долга за поставку газа. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По его словам, белорусская сторона уже направила предложения по разрешению вопроса. «Обсуждаем еще. Ждем оплаты», — добавил он.

29 ноября замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявлял, что Россия и Белоруссия пытаются урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря. Он сообщил, что график поставок нефти на первый квартал появится к 15 декабря.

Напомним, что с июля текущего года РФ сократила поставки нефти Белоруссии примерно на треть (до 3,5 миллиона тонн) в ответ на недоплату республики за газ.

Также ожидалось, что 21 октября Белоруссия перечислит средства в уплату долга, размер которого, по оценкам «Газпрома», составляет $340 млн (за январь-сентябрь). Причина неуплаты заключалась в требовании Минска снизить цены на газ.

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