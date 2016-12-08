От Белоруссии ждут погашения долга за газ

Москва ждет от Минска погашения долга за поставку газа. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По его словам, белорусская сторона уже направила предложения по разрешению вопроса. «Обсуждаем еще. Ждем оплаты», — добавил он.

29 ноября замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявлял, что Россия и Белоруссия пытаются урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря. Он сообщил, что график поставок нефти на первый квартал появится к 15 декабря.

Напомним, что с июля текущего года РФ сократила поставки нефти Белоруссии примерно на треть (до 3,5 миллиона тонн) в ответ на недоплату республики за газ.

Также ожидалось, что 21 октября Белоруссия перечислит средства в уплату долга, размер которого, по оценкам «Газпрома», составляет $340 млн (за январь-сентябрь). Причина неуплаты заключалась в требовании Минска снизить цены на газ.