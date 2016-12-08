«Роснефть» раздаст «дочкам» беспроцентные займы

Из материалов нефтяной компании «Роснефть» следует, что она выдала своим «дочкам» беспроцентные займы на сумму 600,078 млрд руб.

То есть каждому дочернему предприятию («РН-Аэро», «РН-Бункер», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Северная нефть», «РН-Юганскнефтегаз») досталось по 100,013 млрд руб.

Сделка была закрыта накануне – 7 декабря, указывается в материалах компании.

Ранее в этот день «Роснефть» завершила размещение облигаций на 600 миллиардов рублей. Книга заявок была открыта накануне всего на полчаса. Бумаги были размещены в полном объеме по открытой подписке и оплачены в безналичном порядке. Срок обращения облигаций — 10 лет.

По словам официального представителя компании, средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов «Роснефти» и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.