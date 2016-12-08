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«Роснефть» раздаст «дочкам» беспроцентные займы

Ранее компания разместила биржевые облигаци на 600 млрд рублей
08 Декабря 2016
«Роснефть» раздаст «дочкам» беспроцентные займы

Из материалов нефтяной компании «Роснефть» следует, что она выдала своим «дочкам» беспроцентные займы на сумму 600,078 млрд руб.

То есть каждому дочернему предприятию («РН-Аэро», «РН-Бункер», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Северная нефть», «РН-Юганскнефтегаз») досталось по 100,013 млрд руб.

Сделка была закрыта накануне – 7 декабря, указывается в материалах компании.

Ранее в этот день «Роснефть» завершила размещение облигаций на 600 миллиардов рублей. Книга заявок была открыта накануне всего на полчаса. Бумаги были размещены в полном объеме по открытой подписке и оплачены в безналичном порядке. Срок обращения облигаций — 10 лет.

По словам официального представителя компании, средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов «Роснефти» и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.

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