Такси-шеринг заработает в Москве

Руководитель PR-проектов компании «Яндекс.Такси» Элина Ставиская сообщила, что в Москве скоро появится услуга такси-шеринг (сервис совместных поездок), которая предполагает деление расходов за поездку между пассажирами.

«Мы исследуем возможность подсаживать попутчиков в такси и делить между ними расходы на поездку, если пользователь изначально не против», – рассказала она.

Однако проблема данной услуги состоит в том, что очень сложно совместить две поездки без ощутимых потерь времени для одного из попутчиков, но, по словам Ставиской, сервис можно применить к более длительным поездкам. Плюсом в таком случае является выгодная цена, и специалисты надеются, что услуга придётся по вкусу столичным жителям и, возможно, сервис начнёт функционировать в других городах.

Отметим, что такси-шеринг уже работает на территории США, Великобритании, Канады и Франции. В России пока существуют только сервисы самостоятельного поиска попутчиков.