Совершенно секретный

Условиями сотрудничества еще летом заинтересовалась общественная организация «Роспил». Ее активистка и член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова обратила внимание, что контракт стоимостью 2,3 млрд руб. был заключен без конкурса, с единственным поставщиком.

«Закон о контрактной системе такое допускает, особенно когда речь идет о контрактах со структурами Ротенбергов (Керченский мост, система «Платон» и т.д.). Основанием в таких случаях служит постановление правительства, в нашем случае оно имеется, и есть федеральная программа по развитию лагеря «Артек», которая была оценена в 5,4 млрд руб.», – написала Петрова в своем аккаунте в Facebook.

В июле 2016 г. стоимость контракта, по данным Петровой, изменилась примерно в шесть раз, до 13,25 млрд руб., а срок его исполнения перенесли с 2015-го на 2020 г. С заявлением раскрыть сведения об этих изменениях Екатерина Петрова обратилась в ФАС и прокуратуру. Она предположила, что нарушители могут быть оштрафованы почти на двукратную стоимость контракта – 22 млрд руб. В антимонопольном ведомстве посчитали эти сведения «составляющими государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну» и отказались их разгласить», отметила Петрова.

«По общему правилу недопустимо изменять условия госконтракта, – напоминает руководитель российской юридической и налоговой практики O2 Consulting Наталья Кузнецова. – Допустимым изменением цены является изменение не более чем на 10% – и то при определенных условиях». Вместе с тем, говорит она, в конце 2014 г. на период 2015–2016 гг. были установлены другие правила, позволяющие изменять как сроки, так и стоимость контрактов, исполнение которых завершается в 2015–2016 гг. Новшества были обусловлены, в том числе, введением санкций против России, которые могли существенно осложнить или сделать невозможным исполнение уже имевшихся госконтрактов.

«Штраф в размере 22 млрд руб., о котором говорит член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, действительно предусмотрен КоАП РФ. Он был введен, чтобы обеспечить работу общих принципов закона о контрактной системе, заключающихся в том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта», – комментирует Тарас Хижняк, партнер юридического бюро BMS Law Firm.

Но куда подевалась упомянутая твердость в случае с «Артеком», теперь не узнает никто.