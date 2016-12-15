Здесь курят

Отечественные производители табака готовятся к очередному падению рынка – с 2017 г. в России вступит в силу новый акциз на табачные изделия, который увеличит среднюю стоимость пачки сигарет на 14 руб. (средняя ее цена превысит 100 руб.).

Мера ожидаемая: российские власти всерьез намерены догнать Европу и США в области антитабачного законодательства и борьбы за здоровый образ жизни. Так, за последние шесть лет ставка акциза на сигареты выросла почти в семь раз, в среднем пачка сигарет подорожала с 25 до 82 руб. К тому же, в стране действует запрет на курение в общественных местах, на улице, а главное, в ресторанах. По итогам 2016 г. основные производители табачных изделий ожидают падение рынка в натуральном выражении на 5–7%.

По данным Минздрава, запретительные меры в отношении курения уже дали неплохой результат: за два года в России потребление табака снизилось на 17%. Правда, согласно данным ВЦИОМ, от вредной привычки по-прежнему не спешит отказываться около трети населения. «У нас нет достоверных данных по потреблению табачных изделий, мы не можем утверждать, что оно падает, – говорит руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. – Однако у всех есть общая убежденность, что потребление падает, по крайней мере, легальные продажи у всех компаний – и крупных, и мелких – снижаются. Но мы не знаем, замена ли это на контрафакт или снижение потребления».

Падение официальных продаж табака и табачных изделий, похоже, и правда компенсирует нелегальный импорт, в том числе из стран Таможенного союза, где сигареты значительно дешевле. Так, продающаяся в России за 90 руб. пачка сигарет в Белоруссии стоит 60 руб., в Казахстане – 52 руб., а в Кыргызстане – 37 руб.

«Пока разрыв в ценах между соседними странами остается высоким, угроза развития теневого сектора в табачной отрасли сохраняется. Повышая налоги на табак без выравнивания акцизов в ЕврАзЭС, Россия рискует собрать меньше налогов, чем планировалось», – полагает директор по корпоративным отношениям компани «БАТ Россия» Александр Лютый.

Табачные производители, безусловно, не покинут отечественный рынок – акцизы здесь по-прежнему ниже, чем в западных странах. Другое дело, что к новым условиям приходится приспосабливаться. «Продажи по-прежнему есть, пусть они и снижаются. В текущих условиях все оптимизируют производство, закрывают фабрики», – говорит Максим Королев. Так, с 2017 г. перестанет работать старейшая отечественная табачная фабрика в Ярославле (принадлежит Imperial Tobacco). В 2012 г. British American Tobacco закрыла фабрику «БАТ-Ява», летом 2015 г. Japan Tabacco International объявила о закрытии фабрики «Лиггетт-Дукат» и сейчас ищет покупателя на ее здание.

При этом компании активно развивают альтернативные способы потребления табака на основе электронных устройств, которые, как утверждают производители, снижают уровень выделения вредных веществ, но главное, не облагаются акцизами. В России, подсчитали в агентстве Kantar, ежедневно электронными устройствами для курения пользуются 1,4% граждан.

При этом финансовое положение глобальных производителей табака, несмотря на запретительные меры и борьбу с курением по всему миру, довольно устойчиво. Так, чистая прибыль British American Tobacco по итогам 2015 г. составила $6 млрд, увеличившись на 37,7%. У Philip Morris аналогичный показатель составил $7 млрд, снизившись на 7% (отчасти динамику связывают с мировыми валютными коллебаниями – укреплением доллара).