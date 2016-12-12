Портрет на фоне ареста

Согласно всплывшей в прессе информации из правоохранительных органов, крушение Алексея Улюкаева началось с того, что некий глава государственного банка передал в «Роснефть» информацию: министр недоволен работой над сделкой с «Башнефтью» без дополнительного вознаграждения. Таким образом, «глава госбанка» сыграл роль посредника в сюжете, который закончился провокацией против министра. Кто же был этот таинственный банкир? Государственных банков в России не так много, а к делу о приватизации «Башнефти» (из-за которой якобы Улюкаеву и была предложена взятка) имела отношение именно группа ВТБ, поскольку инвестиционное подразделение группы, «ВТБ капитал», было консультантом по сделке. На вопрос издания Life, не он ли был посредником, Андрей Костин не стал отвечать прямо, заявив уклончиво: «Это не ко мне», чем дал дополнительный повод для подозрений.

Стоит отметить, что у Костина могли быть свои счеты с Улюкаевым. Долгое время председателем наблюдательного совета ВТБ был Сергей Дубинин, не имевший большого аппаратного веса и контролируемый менеджментом банка. Однако с 2015 г. председательский пост занял куда более самостоятельный Алексей Улюкаев. У Костина и Улюкаева были разные взгляды на сроки приватизации пакета ВТБ: Улюкаев считал, что это можно сделать уже в 2017 г., а Костин предложил отложить продажу до полной отмены антироссийских санкций. Ныне Сергей Дубинин опять выдвинут на пост председателя наблюдательного совета банка.