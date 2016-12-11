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Тема

Вексельберг полез в трубу

Одна из структур владельца группы «Ренова» готова инвестировать в сверхзвуковой капсульный поезд Hyperloop
11 Декабря 2016
Вексельберг полез в трубу

Шесть сотрудников компании, а также несколько независимых российских специалистов уже работают над проектом Hyperloop Transportation Technologies (HTT). 

Пока проект собрал $100 млн. Hyperloop – система труб для перемещения капсулы с пассажирами – представляет собой гибрид вакуумного поезда и маглева. Средняя скорость движения – 1200 км/ч, она достигается за счет отсутствия сопротивления воздуха. Поезд в Hyperloop двигается по герметичной трубе, давление в которой не превышает одну тысячную атмосферного. То есть такой состав сможет преодолеть расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга за 35 минут. Но о реализации проекта в России пока речи нет. В марте 2016 г. гендиректор HTT Дирк Алборн подписала соглашение с правительством Словакии о строительстве трассы, которая соединит Братиславу с Веной и Будапештом. Время поездки должно составить 8 минут. Сама идея принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, основавшему компанию SpaceX. Конкурент HTT – компания Hyperloop One, соинвесторами которой выступают российский предприниматель Зиявудин Магомедов и Российский фонд прямых инвестиций совместно с дубайским портовым оператором DpWorld, – строит первую коммерческую линию в ОАЭ между Дубаем и Абу-Даби.

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