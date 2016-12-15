Всё для инвалидов

Однако особенно часто появляются сообщения об инновационных инвалидных колясках. Изобретатель из Таганрога, инвалид-колясочник Игорь Скикевич, придумал коляску «Барракуда», на которой можно передвигаться под водой, в том числе – заниматься дайвингом.

В подмосковном Серпухове появилась инвалидная коляска, развивающая скорость до 50 км/ч, с аккумулятором, которого хватает на 70 км. Ее собрал местный байкер Егор Тюрин, потерявший ноги в результате автомобильной аварии.

Казахстанский изобретатель Александр Втулкин представил гибрид кресла-коляски и велосипеда. Изобретение должно помочь лицам с особыми потребностями самостоятельно управлять транспортным средством, не хватаясь по привычке за колеса, а приводя в движение руками механизм перед собой.

Мерри Линн Моррис, преподавательница танцев в Университете Флориды, совместно с командой инженеров создала хореографическое кресло для инвалидов-колясочников. Необычное приспособление позволяет им перемещаться в любом направлении со свободными руками. Кресло приводит в движение беспроводное устройство, закрепленное на голове или спине танцора.

Ну а нейрофизиологи из Университета Дьюка создали на базе вживляемых электродов новую систему связи между компьютером и мозгом человека, которая позволяет полностью парализованным людям управлять инвалидной коляской при помощи силы мысли.