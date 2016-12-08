За гендерный паритет

Руководители более 20 крупных мировых компаний подписались под инициативой, в соответствии с которой к 2030 г. половину всех высоких корпоративных постов займут женщины.

В группу вошли такие компании, как Bank of America Corp., LinkedIn Corp., Newmont Mining Corp. Они считают, что демонстрация корпоративной приверженности – первый и необходимый жест «Парадигмы равенства», движения, посвященного достижению гендерного равенства в бизнесе. В манифесте группы содержатся требования к предприятиям установить нормативы представленности женщин на всех уровнях, обучать работников избавляться от скрытых предрассудков и обязать руководителей-мужчин содействовать продвижению по службе перспективных представительниц прекрасного пола.

Идея «Парадигмы равенства» возникла у нескольких топ-менеджеров – женщин, не удовлетворенных тем, что перемены слишком незначительны и происходят медленно. Затем они увеличили число сторонниц и провели ряд исследований, чтобы разработать план по скорейшему искоренению гендерного неравенства в сфере бизнеса и управления.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы добиться реальных перемен, потому что на деле до сих пор ничего не изменилось», – заявила Эллен Кульман, сопредседатель коалиции и экс-глава DuPont.

Члены коалиции пока не придумали, как обеспечить выполнение плана бизнес-структурами. Они надеются, что руководители предприятий будут предоставлять правдивую информацию о своих достижениях.

Сейчас доля женщин в рядах управленцев американских компаний составляет 19%, что незначительно превышает аналогичный показатель (17%) за 2015 г., по данным исследования, проведенного LeanIn.Org и McKinsey & Co. «Добиться паритета, то есть 50% женщин на руководящих постах, будет непросто. Но, думаю, это достижимо», – говорит Николас Акинс, глава American Electric Power Co., поддержавший инициативу. Из шести его заместителей двое – женщины. В компании Accenture Plc., также примкнувшей к коалиции, около 40% вновь нанимаемых менеджеров составляют женщины.