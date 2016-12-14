Обманчивая сладость

Дело не в экономии: в некоторых штатах США, в Мексике, Великобритании и других странах вводится «сахарный налог». Строгие регулятивные меры вызваны широким распространением в мире ожирения и сахарного диабета. По данным ВОЗ, увеличение цен, например, на сладкие напитки на 20% уменьшит их продажи на столько же.

По словам главы департамента информационных технологий Nestle Стефана Катсикаса, исследователи смогли изменить структуру сахара, сделав кристалл полым, как дупло: из-за более быстрого растворения такого сахара во рту вкус не страдает.

Крупнейшая в мире продовольственная компания работает над сокращением количества сахара с 2007 г. и пока смогла достичь результата в 4%. Новый способ позволит использовать до 40% меньше сахара, применять его в производстве планируют в 2018 г. Nestle хотела объявить о разработке позже, но в связи с угрозой утечки информации представители компании выступили в СМИ и начали процесс патентования. «Патент – это обоюдоострый меч. Хотя он защищает то, что вы сделали, но он также выдает информацию вашим конкурентам», – считает профессор Джулиан Купер из Института пищевых технологий. Стефан Катсикас не исключает продажу лицензий в дальнейшем.

Шоколатье уже заявили, что рецептурные новшества могут негативно сказаться на самом продукте: молочный шоколад почти наполовину состоит из сахара, а в белом шоколаде его 60%.

За девять месяцев объем продаж Nestle составил 65,51 млрд швейцарских франков, в прошлом году – 64,86 млрд швейцарских франков.