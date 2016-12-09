Аукцион русских долгов

Впервые на европейской онлайн-площадке будет проведен листинг российских субстандартных кредитов.

Российский рынок кредитор открыл для себя в 2014 г., когда в условиях финансовых санкций, введенных западными странами, банки в России стали ограничены в средствах кредитования. Тогда компания запустила онлайн-кредитование россиян, но, по словам руководителя Twino Евгения Казанина, потеряла много денег. Сейчас Twino действует, скорее, как оператор кредитов наличными, чем как традиционный игрок рынка p2p-кредитования: компания выдает займы, а потом продает их инвесторам и зарабатывает при этом на части от процентных выплат. Новые российские активы могут принести около 14% годовых. Это почти вдвое выше, чем ставки на уже знакомых рынках, но страхи инвесторов пока перевешивают желание диверсифицировать бизнес и выйти в высокодоходные, но при этом экзотические и высокорискованные активы.

Кстати, для заемщика такой кредит стоит 100% от занятой суммы. Это должно гарантировать доходность и возвратность по дефолтным операциям. В планах Twino – сменить заемщиков, которым необходимо «перехватить до зарплаты», на более платежеспособных россиян, нуждающихся в кредитах.

Основанная в 2009 г. компания сейчас продает долги Грузии, Латвии, Дании, Эстонии и Польши. По словам Евгения Казанина, за это время она заработала $371 млн. Сейчас, после российской экспансии, Twino присматривается к долговому рынку Мексики.

Действия Twino – яркая иллюстрация революции на финансовом рынке: финтех-стартапы меняют традиционные модели способов заработка и отношений между участниками рынка.