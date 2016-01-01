Наперегонки с инфляцией
Korn Ferry Hay Group подготовила ежегодный обзор ситуации с заработной платой в мире – и в России, в частности.
Артишок в законе
Утром 21 декабря 1935 года мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия прибыл на рынок Бронкса под гул полицейских сирен. Взобравшись на грузовик, городской глава объявил местным торговцам и зевакам, что запрещает «продажу, демонстрацию и хранение» артишоков на территории Манхэттена и прилегающих районов. На следующий день некоторые газеты высмеяли мэра. Но действия Ла Гуардии имели вполне разумные объяснения: артишок был объявлен вне закона исключительно из-за его связей с итальянской мафией.
Лоббисты наступают
Ситуация с защитой прав потребителей сейчас становится тревожной, и особенно там, где эта сфера отношений регулируется специальными отраслевыми законами.
Ловкий выход из неловкой ситуации
Не успели высохнуть чернила на договоре о продаже пакета акций «Роснефти», как все начали гадать: что это было и что из этого выйдет.
Приятная неожиданность
Игорь Иванович в драматургии пьесы «Приватизация «Роснефти» явно может поспорить с Николаем Васильевичем.
Не небом единым
Ни для кого не секрет, что основную прибыль аэропорты получают за счет привлечения авиакомпаний. Но в ближайшем будущем все может измениться.
Черви – козыри
Ежегодно в России на сельскохозяйственных предприятиях образуется более 200 млн т органических отходов, главным образом, навоза.
Удар ниже «Прогресса»
Падение космического грузовика «Прогресс МС-04», запущенного 1 декабря с Байконура, нанесло еще один удар по позициям вице-премьера Дмитрия Рогозина, отвечающего в правительстве за «оборонку» и космос.
Курс Франка
Слабые финансовые показатели «Совкомфлота», падение фрахтовых ставок, санкции и закрытые для России мировые рынки – все эти факторы говорят против приватизации госкомпании.
«Слуга царю, отец солдатам»
Президент Владимир Путин в конце ноября распорядился закрыть Федеральное агентство специального строительства Минобороны (Спецстрой России). О причинах этого решения можно догадываться: обрушившаяся казарма в Омске, где погибли 24 десантника, пропавшие на строительстве космодрома Восточный миллиарды.
О времена, о нравы
С повсеместным распространением мобильных телефонов в начале 2000-х наручные часы из утилитарного прибора для измерения времени превратились в аксессуар.
Транзит не нужен?
Обострение отношений между Украиной и «Газпромом» накануне Нового года – уже многолетняя традиция.
Двадцать тонн салата
Осенью нынешнего года в Москве на Красной площади было нарезано сразу 20 т греческого салата.