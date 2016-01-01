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Номер 46

Компания №919 (46)

Наперегонки с инфляцией

Korn Ferry Hay Group подготовила ежегодный обзор ситуации с  заработной платой в мире – и в России, в частности. 

Анна Коппола

Артишок в законе

Утром 21 декабря 1935 года мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия прибыл на рынок Бронкса под гул полицейских сирен. Взобравшись на грузовик, городской глава объявил местным торговцам и зевакам, что запрещает «продажу, демонстрацию и хранение» артишоков на территории Манхэттена и прилегающих районов. На следующий день некоторые газеты высмеяли мэра. Но действия Ла Гуардии имели вполне разумные объяснения: артишок был объявлен вне закона исключительно из-за его связей с итальянской мафией.

Константин Фрумкин

Лоббисты наступают

Ситуация с защитой прав потребителей сейчас становится тревожной, и особенно там, где эта сфера отношений регулируется специальными отраслевыми законами. 

Милана Давыдова

Ловкий выход из неловкой ситуации

Не успели высохнуть чернила на договоре о продаже пакета акций «Роснефти», как все начали гадать: что это было и что из этого выйдет. 

Приятная неожиданность

Игорь Иванович в драматургии пьесы «Приватизация «Роснефти» явно может поспорить с Николаем Васильевичем.  

Мила Кретова

Не небом единым

Ни для кого не секрет, что основную прибыль аэропорты получают за счет привлечения авиакомпаний. Но в ближайшем будущем все может измениться.

Ольга Блинова

Черви – козыри

Ежегодно в России на сельскохозяйственных предприятиях образуется более 200 млн т органических отходов, главным образом, навоза. 

Андрей Красавин

Удар ниже «Прогресса»

Падение космического грузовика «Прогресс МС-04», запущенного 1 декабря с Байконура, нанесло еще один удар по позициям вице-премьера Дмитрия Рогозина, отвечающего в правительстве за «оборонку» и космос.

Андрей Красавин

Курс Франка

Слабые финансовые показатели «Совкомфлота», падение фрахтовых ставок, санкции и закрытые для России мировые рынки – все эти факторы говорят против приватизации госкомпании. 

Наталья Кузнецова

«Слуга царю, отец солдатам»

Президент Владимир Путин в конце ноября распорядился закрыть Федеральное агентство специального строительства Минобороны (Спецстрой России).  О причинах этого решения можно догадываться: обрушившаяся казарма в Омске, где погибли 24 десантника, пропавшие на строительстве космодрома Восточный миллиарды. 

Мила Кретова

О времена, о нравы

С повсеместным распространением мобильных телефонов в начале 2000-х наручные часы из утилитарного прибора для измерения времени превратились в аксессуар. 

Константин Фрумкин

Транзит не нужен?

Обострение отношений между Украиной и «Газпромом» накануне Нового года – уже многолетняя традиция.

Константин Фрумкин

Двадцать тонн салата

Осенью нынешнего года в Москве на Красной площади было нарезано сразу 20 т греческого салата.

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Удар ниже «Прогресса» Удар ниже «Прогресса»

Черви – козыри Черви – козыри

«Слуга царю, отец солдатам» «Слуга царю, отец солдатам»

О времена, о нравы О времена, о нравы

Лекарства охраняются государством Лекарства охраняются государством

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