Утром 21 декабря 1935 года мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия прибыл на рынок Бронкса под гул полицейских сирен. Взобравшись на грузовик, городской глава объявил местным торговцам и зевакам, что запрещает «продажу, демонстрацию и хранение» артишоков на территории Манхэттена и прилегающих районов. На следующий день некоторые газеты высмеяли мэра. Но действия Ла Гуардии имели вполне разумные объяснения: артишок был объявлен вне закона исключительно из-за его связей с итальянской мафией.