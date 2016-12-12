Под стук колес

Полмиллиона новых участников программы лояльности «РЖД бонус» и 100 000 держателей кобрендовой карты «РЖД–Альфа-банк–MasterCard» – таковы результаты совместной программы Альфа-банка и Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в 2016 г. У пятой части из них – кредитные карты, а каждая четырнадцатая карта золотая или платиновая.

Проект «Альфы» и РЖД был запущен в декабре прошлого года. И с поставленной задачей – привлечение большего числа клиентов и предоставление им новых возможностей при использовании пластиковых карт – он справился. «Ежемесячно у Альфа-банка появляется около 350 000 новых клиентов – владельцев дебетовых карт. Мы уверены, что карты «РЖД–Альфа-банк–MasterCard» составят порядка 10% от ежемесячной эмиссии», – говорил год назад руководитель блока «Розничный бизнес» АО «Альфа-банк» Михаил Повалий. То есть банк планировал выпустить за год около 42 000 «железнодорожных» карт. Результат оказался в 2,5 раза лучше прогнозного.

Программа лояльности «РЖД бонус» действует с 2012 г., и на сегодня в ней участвуют более 2 млн человек. Соглашение между партнерами о совместном развитии и использовании инновационных финансовых продуктов и технологий в России было подписано в декабре 2015 г. «В то время когда наблюдается падение объемов авиаперевозок, услуги железнодорожного транспорта приходятся, как никогда, кстати», – отмечает Михаил Повалий.

По желанию клиента новая карта может быть стандартной, золотой или платиновой. Накопить на премиальную поездку с картой «РЖД–Альфа-банк–MasterCard» достаточно просто, ведь благодаря ей баллы «РЖД бонус» начисляются не только за поездки по железной дороге, но и за повседневные покупки – до двух баллов за каждые потраченные 30 руб. Например, при ежемесячных тратах по золотой карте в 20 000 руб. за полгода можно накопить на поездку в Санкт-Петербург на «Сапсане». Баллы по программе «РЖД бонус» имеют срок годности – они сгорают через два года. Но если клиент пользуется картой, то есть совершил по ней любую транзакцию за этот период, баллы сохраняются. Стоимость обслуживания стандартной дебетовой карты – 490 руб. в год, кредитной – 990 руб. в год. Инновационная бесконтактная технология оплаты MasterCard делает покупки еще удобнее и быстрее – достаточно одного касания картой к терминалу на кассе при чеке до 1000 руб. PIN-код при этом вводить не потребуется. Для участников программы «РЖД бонус» при выпуске новой карты сохраняется действующий номер в программе лояльности. После первой транзакции держателям новой карты банк начислит приветственные баллы: 500 баллов по стандартным картам и 1000 баллов – по премиальным.

С начала декабря прошлого года, когда заработала программа, клиенты Альфа-банка уже накопили более 120 млн баллов. Самыми популярными стали поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. За год этим маршрутом воспользовались около 34 000 человек. В Адлер за бонусы отправились 522 пассажира. Программой «РЖД бонус» и кобрендовыми картами Альфа-банка пользуются не только отправляющиеся в командировку бизнесмены, но и пенсионеры, и семейные пары с детьми. Альфа-банк развивает направление кобрендовых карт около 10 лет, и транспортные карты среди них одни из самых популярных. Ранее банк презентовал транспортные кобренды «Аэрофлот бонус», Alfa-Miles и S7 Priority, с помощью которых можно накопить бесплатные мили для авиаперелетов. Разработав программу «РЖД бонус», банк решил пойти навстречу клиентам, которые предпочитают путешествовать железнодорожным транспортом.