Черви – козыри

По оценкам экспертов, уже сегодня они занимают около 2 млн га – это 2% всех пахотных земель в стране. Доступным, простым, а главное, экологичным способом решения проблемы может стать вермикомпостирование, или переработка органических отходов при помощи дождевых червей. Эта технология в мире применяется довольно широко – так, в американской тюрьме Сан-Квентин сырьем для вермикомпостеров стали отходы пищеблока, в Гонконге вермикомпостирование используют при переработке органической составляющей твердых бытовых отходов, а в Мексике с помощью червей избавляются от отходов кофейной промышленности. В России же сегодня уделяют внимание, скорее, производству при помощи вермитехнологий органических удобрений – биогумуса. Это направление пока развито слабо, однако на рынок выходят новые игроки, которые хотят развивать технологии, увеличивать объемы производства и в перспективе выходить на экспортные рынки.

Made in USA

Сама технология использования дождевых червей при переработке органических отходов появилась в середине прошлого века в США. Позже она перекочевала в Европу, откуда и попала в 1989 г. в СССР и по наследству досталась России. «Вышедшая в 1947 г. небольшая брошюра за $1 пионера разведения червей Томаса Барретта о дождевых червях, их интенсивном выращивании и использовании заразила многих американцев – от обывателей до бизнесменов», – напишет потом в своей книге «Дождевые черви» эксперт в области вермитехнологий, доцент Владимирского государственного университета Игорь Титов, консультирующий российские вермипроекты.

Технология основывается на способности дождевого червя перерабатывать сельскохозяйственные отходы (прежде всего навоз, но речь может идти практически о любой органике), оставляя после себя обогащенный полезными веществами биогумус, или вермикомпост.

Как оказалось, при помощи червей компост можно получить значительно быстрее, чем это происходит в природных условиях. К тому же, такое удобрение содержит питательные макро- и микроэлементы в доступных для растений формах, фитогормоны и гуминовые вещества, действующие как регуляторы роста растений.

«Использование вермикомпостов позволяет сократить сроки созревания урожая на 7–10 дней, продлить период плодоношения у растений на 2–3 недели и повысить урожайность в 1,5–2 раза», – уточняет Игорь Титов.

«Удобрения на базе вермикомпостирования – одни из самых эффективных, потому что они активизируют агробиоценозы почвы, способствуют формированию гумуса, повышая влагоудерживающие свойства почв», – соглашается директор управления проектами Союза органического земледелия Яков Любоведский.

При производстве биогумуса часто используются красные калифорнийские черви: довольно распространено мнение, что именно этот вид и вывели в ходе длительной селекции основоположники вермитехнологий в США. Однако, утверждают участники рынка, красный калифорнийский – это, скорее, бренд, под которым могут продаваться разные виды дождевых червей. На отечественном рынке есть и запатентованные гибриды – например, владимирский «Старатель».

В основном при получении биогумуса производители используют метод «шагающих грядок» (по аналогии с обычными садовыми грядками, с одним лишь отличием, что вместо клубники или моркови в нее помещается маточное поголовье червей). На одной стороне такой грядки размещают сырье (например, навоз), а с другой – забирают гумус (перед продажей его просеивают). Частные производители на небольших фермах используют ящичный метод, который экономит площади.

Выбрали удобрения

Однако применение вермитехнологий именно для переработки органических отходов в России распространено крайне слабо – в большей степени рынок интересуют производство и реализация получаемого в итоге биогумуса. Продают и самого червя – для запуска новых производств, для корма небольшим хозяйствам по разведению птицы и рыбы, а также для рыбалки (здесь востребован особый вид червя – дендробена).

«На внутреннем рынке России, за исключением отдельных экспериментальных установок, экологическое оборудование для утилизации отходов животноводческих производств и получения компонентов по полноценному воспроизводству почвенного плодородия не производится и не реализуется», – говорит генеральный директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев.

Но точных данных по рынку переработки отходов с использованием червей нет: по оценке экспертов и участников отрасли, сегодня на нем работает несколько десятков предприятий (без учета личных подсобных хозяйств). Емкость рынка теоретически большая – до 1,5 млн т биогумуса в год, – однако в реальности счет идет лишь на тысячи тонн. Бизнес, основанный на вермитехнологиях, зачастую не основной и уж, как минимум, не единственный для его собственников. В целом это неудивительно, учитывая не самые большие объемы производства и слабые продажи, составляющие всего несколько миллионов рублей в год. В итоге во многом этот бизнес держится на энтузиазме его основателей.

Так, заметный участник рынка вермикомпостирования – хозяйство президента МФК «Точка опоры» Геннадия Мулярчика в Калужской области (основная компания занимается поставками в Россию электронных комплектующих). Его бизнес начинался как хобби, а в итоге развился в проект «Вермикофе», известный в Интернете по одноименному специализированному форуму. Хозяйство производит вермикомпост, вермигрунты с 25-процентным содержанием вермикомпоста, органическую подкормку «Вермикофе».

Один из ведущих игроков рынка – липецкая компания «Флора-Л» (в 2016 г. сменила юридическое лицо на ООО «Синергия»). Один из ее основателей, генеральный директор Сергей Курбатов, в том числе владеет бизнесом по проведению электромонтажных работ в Воронежской области (данные сервиса Kartoteka.ru). «Флора-Л» под брендом EBG выпускает гуминовые препараты – биогумус и почвосмеси (готовый продукт для выращивания и пересадки всех видов растений). Предприятие поставляет продукцию агропроизводствам в рамках госконтрактов, однако суммы поставок небольшие – в пределах нескольких сотен тысяч рублей.

Крупное производство во Владимирской области есть у компании «Концерн Пикъ». Ее основатель – Сергей Конин, в прошлом депутат заксобрания области и местный предприниматель, занимавшийся, в том числе, недвижимостью (ему принадлежит, в частности, владимирская гостиница «Заря», проходящая через процедуру банкротства). Среди его несостоявшихся проектов – экопоселение в Суздале, где в сельхозпроизводстве предполагалось применять вермитехнологии.

Долгое время крупнейшим производителем биогумуса и червей в стране оставалась компания Алексадра Абдуразакова – ООО «Русский биогумус», работавшее с 2004 г. в подмосковном Пирогово и ежегодно производившее около 1000 т вермикомпоста. На рынке компанию знали, в том числе, по особому виду червя – русский московский гибрид. Она поставляла продукцию и на внешние рынки, включая Азербайджан (биогумус там предполагалось использовать для утилизации нефтяных разливов) и ОАЭ, был подтвержденный контракт на отправку биогумуса в Сирию, но его реализации помешала война. Сегодня компания временно приостановила деятельность из-за не связанных с бизнесом обстоятельств.

Отказаться от грядок

Посоревноваться с действующими игроками рынка биогумуса намерена компания «БиоЭраГрупп», запустившая в конце 2014 г. вермипроизводство на ферме в Пензенской области. Относительную известность компания получила благодаря участию в конкурсе «Сколково» Startup Village в 2016 г., где она представляла жидкий биопрепарат Agroverm на основе вермикомпоста и вошла в число финалистов, а компания «БиоЭра-Пенза» стала в итоге сколковским резидентом.

Сегодня мощности компании перерабатывают до 1000 т навоза в год, в месяц здесь производится 10–12 т биогумуса, а также 2–3 т Agroverm. За два года продажи здесь намерены увеличить до 50 млн руб. Как утверждают в компании, использование ее препарата позволяет повысить урожайность на 15–40%.

По данным сервиса Kartoteka.ru, основной владелец акций «БиоЭраГрупп» – Сергей Колос, он же занимает пост генерального директора. Одним из последних проектов предпринимателя был запуск столичных рынков «Ветерок». Однако в самой «БиоЭраГрупп» владельцем называют кемеровского девелопера Евгения Дьякова, он же, по словам представителя компании, выступает в качестве инвестора проекта. Вермиферма обошлась в 18 млн руб., еще 5 млн руб. потрачено на запуск производства продукции из одноклеточной водоросли хлореллы в Курской области. Кстати, Дьяков также является партнером Александра Германа в компании «Санпротеин», производящей белковые продукты на основе семян подсолнечника.

В «БиоЭраГрупп» утверждают, что разработали и используют вместо шагающих грядок уникальную систему производства биогумуса, которую здесь называют модульной – речь о длинных ящиках (модулях) на ножках, в которые засыпается субстрат и помещается поголовье червя.

«Главная особенность технологии – легкая доступность кислорода снизу. Сверху в модули подается «еда», черви мигрируют за ней из нижнего слоя. Его подрезают – это и есть биогумус», – объясняет руководитель отдела экспертизы «БиоЭраГрупп» Роман Титов.

Компания нацелена на производство больших объемов продукции и хочет заниматься, главным образом, оптовыми поставками, тогда как конкуренты нередко предпочитают работать на рынке мелкой розницы, фасуя удобрения в небольшую тару. Всего, по оценке «БиоЭраГрупп», в России 160 000 аграрных хозяйств, которые заинтересованы в переработке органических отходов, на них и рассчитывает новый участник рынка.

Остаться в живых

«Заработай миллион на разведении червей» – пестрит заманчивыми предложениями Интернет. На самом же деле основанный на вермитехнологиях бизнес затратный, сложный, а главное, не обязательно сверхприбыльный.

Ящик маточного поголовья червя для дальнейшего разведения, например, в хозяйстве уральского предпринимателя Александра Септа стоит 1000 руб., партия может начинаться от пяти ящиков. У производства же именно биогумуса, как уточняют в «БиоЭраГрупп», низкая маржинальность, и по-настоящему выгодным оно становится, если изготавливать из червей корма. Биогумус можно продавать по 8 руб. за 1 кг (речь идет об оптовой продаже), а корма – по 250–300 руб. Но самый выгодный продукт – это детокс-напитки на основе хлореллы, которые стоят дороже 500 руб. за бутылочку объемом менее 0,5 л.

Кроме того, бизнес по производству биогумуса сложно и дорого масштабировать. Вермиферма потребляет много электроэнергии – на производстве должны соблюдаться определенная температура и влажность, а в ряде случаев – освещенность. «Технология вермикомпостирования требует профессионального подхода, квалификации персонала, знания природных процессов», – добавляет Яков Любоведский. Вермибизнес страдает, в том числе, из-за сезонности – так, фермеры покупают тот же Agriverm весной и осенью, а зимой наблюдается спад продаж. Да и препарата нужно немного – на 1 га земли хватает 2 л концентрата, за сезон почву нужно обработать 2–3 раза.

Но ключевой проблемой остается отсутствие массового спроса на гуминовые удобрения – помимо биогумуса, полученного с помощью вермитехнологий, это продукты на основе бурого угля, сапропеля и компоста. Все они используются в России в мизерных количествах, уточняет Игорь Титов.

В стране периодически открываются новые предприятия, однако нередко они уходят с рынка, попросту не найдя покупателя на свою продукцию. Например, так случилось с комплексом в деревне Озерки Алтайского края.

«По оценкам Минсельхоза, органические удобрения используются только на 6% земель. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки», – говорит Иван Гараев. «Многие, может быть, и знают, что такое биогумус и биокомпост, но мужик считает, что лучше навоза ничего нет», – соглашается Игорь Титов.

Производителям приходится конкурировать и с продукцией, распространяемой в супермаркетах и цветочных магазинах, которая зачастую может проигрывать в содержании биогумуса, но продаваться дешевле. Так, 3 л концентрированного биогумуса от ООО «Поля русские» в сети «Оби» стоят 199 руб., в то время, как Agroverm продают по 150 руб за 1 л.

Но главное – пока большинство аграриев предпочитают минеральные удобрения, приобретение которых, к тому же, субсидируется государством. Так, по данным Минсельхоза на декабрь 2016 г., сельхозпроизводители приобрели минеральных удобрений на 12% больше, чем годом ранее (2,7 млн т действующего вещества). Специальных же госпрограмм по поддержке производителей биогумуса пока нет.

На рынке вермитехнологий отчасти надеются на развитие органического сельского хозяйства в России. «Новый ГОСТ Р 56508–2015 на продукцию органического производства разрешает использование вермикомпоста в качестве органического удобрения без ограничения, а также использование водных и щелочных вытяжек из него», – уточняют в МФК «Точка опоры».

Кстати, именно «БиоЭраГрупп», похоже, сможет рассчитывать на поддержку по линии государства. Партнер Евгения Дьякова Александр Герман, в том числе, контролирует компанию «Био технологии Чистополь», которая входит в число учредителей АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» вместе с региональным Министерством земельных и имущественных отношений. Центр уже выступил инициатором создания программы экологического сельского хозяйства в Татарстане, которая может получить статус государственной.

Настоящим же выходом для производителей биогумуса в России могли бы стать экспортные поставки, особенно с учетом девальвации рубля. Большинство производителей хотят выйти прежде всего на рынок ОАЭ, где есть очень мало плодородной почвы.

«Я пробовал продавать биогумус арабам, – не верит в перспективы российского экспорта частный инвестор Андрей Фоменко, в прошлом глава тюменской компании «Биогенерация» по производству биогумуса. – Но весь объем биогумуса в страны Персидского залива идет из Индии».

К тому же, из России возить биогумус дорого, в итоге попытки экспортных оптовых поставок не идут дальше пробных партий.