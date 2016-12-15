Лоббисты наступают

Ситуация с защитой прав потребителей сейчас становится тревожной, и особенно там, где эта сфера отношений регулируется специальными отраслевыми законами.

Об этом говорилось на состоявшейся в Москве на прошлой неделе XII Международной конференции «Предприниматель и потребитель – шаг навстречу», посвященной защите прав потребителей и организованной Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП) совместно с Ассоциацией прямых продаж.

По словам председателя правления КонфОП Дмитрия Янина, в специальных законах, касающихся, например, страхования, банкинга или пассажирской авиации, могущественным лоббистам удалось, как это принято говорить, исправить «дисбаланс в пользу потребителя». Поэтому задержки рейса компенсируются по смехотворной ставке 25 руб. в час, поэтому в потребительском кредитовании узаконены комиссии и поэтому усложнилась продажа долгов по ОСАГО автоюристам.

Дмитрий Янин рассказал, что лоббистам от розничной торговли удалось «добить» государственный надзор за ними, резко затруднив проверочную деятельность. Эту мысль с цифрами в руках фактически подтвердил выступавший на конференции начальник управления Роспотребнадзора Олег Прусаков: количество проверок, проведенных органами Роспотребнадзора, последовательно снижается – с 1 млн в 2008 г. до 285 000 в 2015-м, – при этом резко растет количество обращений граждан в надзорные органы: с 2007-го по 2016 г. оно увеличилось со 150 000 до 300 000 в год.

Однако лоббисты все предусмотрели, и обращение граждан в надзорные органы вскоре будет затруднено. Новые поправки в законодательство разрешают жаловаться в Роспотребназор или регулятору рынка только после получения отказа от самой компании и соответственно при приложении к жалобе этого отказа. Разумеется, всегда можно обратиться в суд, но, как отметил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ (на фото), суды уже начинают захлебываться от потока обращений по потребительским вопросам: в прошлом году поступило около 400 000 исков, а рассмотрено только 80 000. Разумеется, многие решения судов не исполняются. Спасти ситуацию могли бы различные органы досудебного урегулирования конфликтов.

Одним из примеров успешно действующей организации такого рода может служить институт администратора этического кодекса, учрежденный при Ассоциации прямых продаж. По словам Петра Шелища, сейчас обсуждается проект другой подобной организации – она относится к сфере интернет-торговли и будет представлять собой что-то вроде общественного третейского суда, контролируемого на паритетных началах потребителями и торговцами. Если решения этой организации не будут признаваться сторонами, «арбитр» со своим заключением может выступать в обычном суде как третья сторона. То, что область интернет-торговли впереди других, понятно: Петр Шелищ утверждает, что хотя интернет-торговля в России занимает только 4% розничного торгового оборота, на нее приходится 8% обращений граждан в надзорные органы.