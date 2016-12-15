Наперегонки с инфляцией

Фактическое сокращение российских зарплат, наблюдавшееся в последние годы, несколько замедлилось. Средний процент повышения окладов по всем секторам достиг 7%, тогда как фактическое падение зарплат, связанное с инфляцией, составило -1,7%. Наиболее критическим с точки зрения фактического сокращения заработных плат стал прошлый год (-9,6%), когда при среднем по рынку номинальном повышении зарплат в 5,6% цены существенно выросли. Большинство компаний пока не определилось с размером повышения на следующий год, озвучивая предварительно цифру в те же 7% в среднем по рынку.

Разные сектора экономики традиционно оплачиваются по-разному. В 2016 г., помимо стабильно лидирующих нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, неплохой результат относительно рынка показал банковский сектор. Сильно пострадав от первой волны кризиса, банки постепенно адаптируются к новым реалиям. А вот IT-индустрия, автомобильный сектор и розница оплачиваются ниже рынка, испытывая сложности на фоне текущих кризисных явлений. Ухудшилась ситуация в химической промышленности, тогда как, например, агропромышленный сектор имеет тенденцию к улучшению на фоне политики импортозамещения. В целом же разброс зарплат между секторами в этом году имеет тенденцию к снижению – традиционно благополучная ресурсная отрасль не так сильно отрывается от среднерыночных показателей, а пострадавшие от кризиса и недоплаченные в последние годы сектора восстанавливают свои позиции.

В нефтегазовой отрасли рост зарплат в этом году был одним из самых низких на рынке, а процент замороженных зарплат наибольшим – так компании реагируют на изменение стоимости нефти. Наибольшие же повышения получили сотрудники, работающие в IT-секторе, где в прошлом году работодатели замораживали заработные платы.

Самыми высокооплачиваемыми остаются должности, дефицитные для рынка, – профессии в сфере интернет- и digital-маркетинга, IT-специалисты, спрос на которых есть не только внутри нашей страны, но и за рубежом, проектные менеджеры – также одна из сравнительно недавно появившихся должностей, где не так много хороших экспертов.

Меньше всего получают сотрудники call-центров – компании зачастую пытаются сэкономить на данной функции, выведя ее в регионы с минимальной оплатой. В целом тенденция в оплате различных специальностей на рынке не меняется последние несколько лет.

— Про материалам Korn Ferry Hay Group