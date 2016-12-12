«Слуга царю, отец солдатам»

Президент Владимир Путин в конце ноября распорядился закрыть Федеральное агентство специального строительства Минобороны (Спецстрой России). О причинах этого решения можно догадываться: обрушившаяся казарма в Омске, где погибли 24 десантника, пропавшие на строительстве космодрома Восточный миллиарды.

В последние пару лет строить казармы стало ООО «Мегалайн» – организация, связанная с Евгением Пригожиным, которого в СМИ часто называют «поваром Путина». Как удалось выяснить «Ко», новые казармы для военных мало чем отличаются от фургончиков-времянок для строительных рабочих, однако они возводятся для постоянного проживания.

Инновационные казармы

У компании «Мегалайн», чья выручка в прошлом году достигла 2,7 млрд руб., – два учредителя с равными долями: ООО «Лахта» и ООО «Бизнес проджект» (данные сервиса «Контур.Фокус»). Хотя «Лахта» принадлежит некой Светлане Собировой, эта фирма является преемницей сразу 14 компаний Евгения Пригожина.

До 2011 г. «Мегалайн» находился под контролем Виолетты Пригожиной, матери Евгения Пригожина.

«Мегалайн» с уставным капиталом в 10 000 руб. в 2014–2016 гг. получил от Минобороны прямых госконтрактов на 8,8 млрд руб. На самом деле таких контрактов еще больше: предприятие часто работает на субподряде, в частности, у АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), строящего жилые помещения для армии.

Впрочем, сайта у «Мегалайна» нет, и о деятельности фирмы можно судить только по информации госорганов. «Мегалайн», судя по госзаказам, не столько строительная компания, сколько клининговая. Так, она обслуживала структуры Министерства обороны РФ в Казани и Нижнем Новгороде, но в основном специализируется на уборке и техническом обслуживании спортивных сооружений и казарм Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), а также парка «Патриот». В парке «Патриот» проходят крупнейшие военные выставки и форумы, для которых прежнее руководство ГУОВ хотело даже строить «пятизвездные землянки», ведь мероприятия посещает не только министр обороны Сергей Шойгу с генералитетом, но и верховный главнокомандующий, президент Путин.

В феврале этого года ГУССТ №1 (подразделение Спецстроя России) заключило с «Мегалайном» госконтракт стоимостью 204 млн руб. на проектирование и монтаж блок-модульных (или блочно-модульных) конструкций. Казармы из таких конструкций – они называются казармы кубрикового типа из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) – установлены на территории военного городка №5 в городе Кореновске Краснодарского края. Такие казармы по внешнему виду мало чем отличаются от строительных будок-фургончиков.

Блок-модульные казармы – это фактически контейнеры, стены которых состоят из сэндвич-панелей, закрепленных на металлических каркасах. Подобные коробки обычно используют для временного проживания рабочих-гастарбайтеров, геологов-разведчиков, бурильщиков. В них жарко летом и холодно зимой. По ГОСТу – это мобильные здания, предназначенные для временного проживания. Однако зенитчики из 77-й бригады Южного военного округа здесь будут жить постоянно.

Главный специалист отдела мониторинга госконтрактов Главного управления №1 Спецстроя России России Максим Боев уверен, что «строители старались обеспечить должный уровень бытовых и социальных условий для военнослужащих». Игорь Хмеляр, гендиректор компании «Технологии быстрого строительства», говорит, что Минобороны стало применять блочно-модульные конструкции, потому что они позволяют быстро строить, разбирать и перевозить казармы. «В период вооруженных конфликтов такие модульные здания будут востребованы благодаря оперативности их возведения и мобильности», – говорится на сайте одного из производителей.

В декабре прошлого года «Мегалайн» получил госконтракт от ГУССТ №1 на сумму в 161,2 млн руб на строительство быстровозводимого городка из блочно-модульных контейнеров на территории военного городка №35 «для постоянного проживания» в г. Омске, п. Светлый.

«Технология ЛСТК уже доказала свою экономическую эффективность, она позволяет сэкономить 15–25% стоимости, 1 кв. м построенного здания выходит не дороже 37 000 руб., – рассказывает заместитель руководителя Управления проектных работ и научно-технической деятельности Спецстроя России Мария Клименко. – Также, что особенно важно при обустройстве военной инфраструктуры, она позволяет сэкономить до половины времени по сравнению с традиционными технологиями строительства».

Но 1 кв. м возводимых в Омске казарм обходится российскому бюджету примерно в 40 000 руб. Это приблизительный расчет: в общую сумму входят асфальтирование около 3000 кв. м и высадка газонов на 1800 кв. м. Но на рынке есть предложения почти вдвое дешевле. «У нас 1 кв. м блок-модульных конструкций вместе с монтажом стоит 19 000 руб., – говорит Елена Загородских, руководитель проекта компании «Блокмодульстрой». – Есть более дорогие проекты: так, например, золотодобывающая компания «Полюс» нам заказывала общежития из блок-модульных конструкций с антивандальными унитазами, но этот заказ получился дешевле чем 40 000 руб. за кв. м». «Если бы мы строили эти казармы, то цена вышла бы 62 млн руб. Это без доставки, асфальта и газонов. На 4000 кв. м можно разместить 270 казарм размером 14 м на 76 м», – подсчитала Елена Степанова, менеджер по продажам компании «Модуль парк». Вряд ли доставка, асфальтирование и газоны в этом проекте стоят 100 млн руб. «Но в Омске цены на порядок выше, чем у нас, в Москве: если одна бытовка у нас стоит 60 000 руб., там – 140 000 руб.», – дополняет Елена Степанова. «Технологии быстрого строительства», самый крупный в России производитель блок-модульных конструкций, 1 кв. м казарм в Омске готов был построить за 29 800 руб.

Но «Блокмодульстрой» и «Технологии быстрого строительства» не стали участвовать в тендерах Спецстроя, поскольку заказчик готов оплачивать основную часть работ – 70% только после завершения работ, – что для компаний тяжело. «В связи с отсутствием значительных свободных оборотных средств, поддержки со стороны банков в плане выдачи льготных займов под такие заказы, мы не можем реализовать данные проекты», – объясняет Игорь Хмеляр. Компания «Модуль парк» участвовала в конкурсе, но не получила госзаказов, хотя предлагала более низкие цены, чем «Мегалайн».

Блок-модульные казармы для постоянного проживания военных строятся в Богучарах, Валуйках, Кореновске, Чите, Омске – всего примерно в 12 местах. В Валуйках Белгородской области, рядом с границей Украины, недалеко от зоны военного конфликта установлено более 200 вагончиков для временного пребывания военнослужащих. Но во всех остальных местах так выглядят сооружения для постоянного проживания военных.

В Спецстрое России, у которого есть свои солдаты, были попытки отказаться от такого жилья, но они ни к чему не привели, по звонку сверху эти казармы принимаются, потому что все решают подрядчики, среди которых «Мегалайн», рассказывают источники «Ко». Недовольство деятельностью «Мегалайна» выражают и военные прокуроры Московского, Ростовского и Брянского гарнизонов, направившие иски в арбитражные суды. Так, военная прокуратура гарнизона Ростова-на-Дону добилась штрафа в 500 000 руб. за то, что «Мегалайн» начал строить военный городок «Кузьминский» для размещения подразделений 150-й мотострелковой дивизии без разрешения. Общежития военного городка №2 в Клинцах Брянской области «Мегалайн» возводил без контракта с ГУОВ, за что была оштрафован по заявлению военного прокурора на 100 000 руб. Однако это не помешало «Мегалайну» получить госконтракт в 3,3 млрд руб. от Спецстроя России на сооружение военного городка в Валуйках.

На вопрос «Ко», почему строится именно такое жилье для военных, руководитель пресс-службы Главного управления №1 Спецстроя России Юлия Вислогузова ответила: «Главное управление Спецстроя России по территории Центрального федерального округа ведет строительство объектов строго в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, утвержденной заказчиком». Выходит, такие казармы заказывает Минобороны, а Спецстрой просто выполняет приказ. В Минобороны не смогли ответить на вопрос «Ко», почему наши военные живут в бытовках вместо нормальных домов. Евгений Пригожин на запрос «Ко» тоже не отреагировал. Связаться с гендиректором «Мегалайна» Геннадием Корупятником не удалось: единственный телефон из четырех, опубликованных в ЕГРЮЛ, оказался телефоном бухгалтерии этой компании, где не смогли объяснить, как можно задать вопросы Корупятнику. Телефоны учредителей «Мегалайна» также были недоступны.

Между тем проект общежития (казармы) кубрикового типа из ЛСТК для проживания военнослужащих, представленный Спецстроем России, получил диплом лауреата профессионального конкурса на лучший инновационный проект Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). В том числе и потому, что проект общежития за счет упругих свойств элементов здания, может выдерживать сейсмическую нагрузку до девяти баллов, а за счет легкого веса конструкций возможно применение более экономичных фундаментов. Кроме того, такие конструкции исключают прогрессирующее обрушение, так как при выключении из работы одного или нескольких вертикальных или горизонтальных профилей, происходит перераспределение усилий на соседние элементы. Так проектировщики отреагировали на трагедию в Омске и текущие военные конфликты.

В сооружении инновационных казарм-контейнеров приняла участие и компания «Стиль-1», принадлежащая ГК «Антей» (данные сервиса «Контур.Фокус»). До 2014 г. ГК «Антей» контролировала депутат Московской областной думы Алла Полякова, сестра Михаила Бабича, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. В настоящее время «Стиль-1» принадлежит Вадиму Новожилову, мужу Аллы Поляковой. Именно эта компания построила блочные казармы в Богучаре за 151,8 млн руб. и в поселке Светлый (Омск) за 44,2 млн руб. Однако гендиректор компании «Стиль-1» Константин Федотов отказался обсуждать свою работу с Минобороны.

Обеды из размороженных продуктов

Казармы и клининг – далеко не первый опыт сотрудничества Пригожина с Минбороны. Как выяснил Forbes, его компании получили 92 млрд руб. на обеды для армии. Весь бизнес Пригожина строится на миллиардных госзаказах. Так, его комбинат питания «Конкорд» – крупнейший производитель школьного питания, сумма его контрактов с московскими школами в 2011–2015 гг. составила 19,4 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»). Когда «Конкорд» появился в московских школах, детей стали кормить размороженной пищей, что вызвало справедливое недовольство родителей, поскольку обеды для детей должны быть свежеприготовленными. Но Пригожин владеет петербургскими ресторанами с изысканной кухней, которые посещал Владимир Путин, и это определило его успех. Сегодня пригожинский «Конкорд М» кормит все иностранные делегации по заказу комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента РФ и крупнейшие форумы – МАКС, Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и пр. По данным сервиса «Контур.Фокус» сумма этих заказов в 2011–2016 гг. составила 453 млн руб.

Однако Пригожин прославился не только обедами, но и судебной тяжбой с «Яндексом», в ходе которой он требовал уничтожить статьи о его прошлом, где сообщалось о его судимостях. А недавно Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщила в Facebook, что подозревает Пригожина в нападении на ее мужа, Сергея Мохова, издателя журнала «Археология русской смерти»: «Последний год с коллегами я активно расследую деятельность Пригожина, заказывавшего нападения (избивания, обливания фекалиями) на журналистов». Однако редакция «Ко» не располагает никакими подтверждениями правдивости ее обвинений.