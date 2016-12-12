Ловкий выход из неловкой ситуации

Не успели высохнуть чернила на договоре о продаже пакета акций «Роснефти», как все начали гадать: что это было и что из этого выйдет.

Почему гадать, а не анализировать и прогнозировать? А потому, что сделка, как ни обзывай ее триумфом Путина, очень мутная. И ни о какой прозрачной приватизации госкомпании речи не идет. Продажа готовилась в Кремле и прошла кулуарно, информации о претендентах не было, и что именно обещано инвесторам в лице Катарского суверенного фонда и Glencore, тоже непонятно.

Буквально накануне сделки министра экономического развития Алексея Улюкаева заковали в браслеты. Министерству и вообще правительству не удалось выполнить свои прямые обязанности, а именно: провести по всем правилам продажу госпакета акций. Останется только оформить документы – и то, если разрешат. Ведь «спасителями» родного бюджета стали президент России Владимир Путин и его доблестный менеджер, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. Сделка была проведена неожиданно стремительно и «успешно» – в стиле российской политики последних лет. Недоброжелатели и санкциетворители прикусили губу. Но хорошая политика по-русски означает лишь то, что экономика хромает.

Сам Игорь Сечин сказал, что «Роснефть» провела переговоры с более чем 30 потенциальными инвесторами и что компания вместе с участниками консорциума создаст СП в сфере добычи нефти как в России, так и в мире. Последнее, впрочем, если случится, будет прецедентом: обычно портфельные инвесторы никаких компаний не создают. По поводу роста цен на акции «Роснефти» накануне сделки можно уже говорить более определенно. Выпущенные облигации «Роснефти» на сумму 600 млрд руб. расхватали за полчаса. По всему выходит, что их скупали на очень хороших условиях. Когда Сечину не дали заняться самовыкупом «Роснефти», он пустил деньги на фондовый рынок, чем и взвинтил стоимость акций. В общем, Владимиру Путину было с чем поздравить Игоря Сечина. А дальнейшие успехи в работе, уж будьте уверены, последуют.