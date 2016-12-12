Приятная неожиданность

В немой сцене после объявления о покупке 19,5% акций госкомпании нефтетрейдером Glencore и Катарским суверенным фондом участвовала вся страна. Растерявшихся от неожиданной развязки успокаивал сам президент: это крупнейшая сделка года, бюджет наполнен. Но не всех это успокоило.