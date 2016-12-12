Приятная неожиданность

В немой сцене после объявления о покупке 19,5% акций госкомпании нефтетрейдером Glencore и Катарским суверенным фондом участвовала вся страна. Растерявшихся от неожиданной развязки успокаивал сам президент: это крупнейшая сделка года, бюджет наполнен. Но не всех это успокоило.
Владимир Путин Президент РФ
«Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, соответственно это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное, да и общий объем сделки значительный – 10,5 млрд евро. Вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, – это $17,5 млрд... И, конечно, возникает вопрос: когда деньги поступят в бюджет Российской Федерации?»
Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ
«Кремль не имел отношения к подготовительной работе».
Игорь Сечин Глава «Роснефти»
«С учетом сложнейшей внешнеэкономической конъюнктуры и крайне сжатых для подобных проектов сроков, докладываю, что сделка стала возможной только благодаря вашему личному (Владимира Путина. – Прим. «Ко») вкладу, поддержке, которую мы получали от вас в ходе этой работы».
Герман Греф Президент Сбербанка
«Выйти на рынки, боюсь, что легче не станет, потому что это вопрос санкций, а не вопрос приватизации. А то, что это очень крупная сделка, очень успешная, с маленьким дисконтом... <...> Для сегодняшней ситуации 5% дисконта – это очень хороший результат».
Кирилл Шулика Зампредседателя партии «Демократический выбор»
«А почему пакет «Роснефти» Катару не могло продать само государство? Взяли и привлекли к продаже Сечина. Это все равно, что, если я захочу продать свои штаны, я не поставлю объявление на «Авито», а заставлю сделать это кого-то из вас, потом продам вам штаны дешево, вы же накрутите и продадите дорого. Теперь примерно я понимаю, чем им помешал Улюкаев».
Михаил Соломатин Историк
«[Испытываю сильные эмоции] от скоростей Игоря Ивановича. Поменять весь менеджмент «Башнефти» за день, провалить собственную приватизацию (уже и Белоусов, Путина помощник, обмирая от собственной храбрости, писал: «Игорь Иваныч, ну сроки же прошли...»), а потом все сделать за день. Аж уши заложило. Это уже не бизнес, а какая-то политическая демонстрация».
Роман Доброхотов Политик
«Что такое нормальная приватизация? Это когда несколько месяцев идут открытые торги, и государство продает пакет акций с максимальной для себя выгодой. Что такое приватизация по-сечински? Сечину нужно 10 «ярдов», чтобы купить одну некогда частную компанию («Башнефть») и чтобы расплатиться с долгами, а Путин больше денег не дает из-за кризиса, и вот наспех, до Нового года, надо найти хоть кого-то, кто будет достаточно сумасшедший, чтобы выкупить большой кусок акций у неэффективной компании, которая зажимает дивиденды и разбирается с инвесторами по понятиям. И ведь нашли же!»
Александр Винокуров Предприниматель, медиаинвестор
«И все сразу поверили, что Катар и Glencore – настоящие покупатели «Роснефти»?»