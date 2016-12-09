Microsoft закрыл сделку по покупке Linkedin

Компания Microsoft заявила о покупке Linkedin в июне этого года. На этой неделе участники сделки получили разрешение от Еврокомиссии, последний необходимы документ.

Приобретение Linkedin сводит вместе «ведущую мировую компанию в сфере облачных технологий и ведущую мировую сеть профессионалов для обеспечения более взаимосвязанных, эффективных и разумных процессом для наших клиентов», написал в своем блоге Сатья Наделла, главный исполнительный директор Microsoft.

Глава Linkedin Джефф Уайнер, который не покинет своего поста в связи со сделкой, сказал, что соглашение с Microsoft «ускорит выполнение нашей миссии соединения профессионалов по всему миру».

Сатья Наделла также рассказал о планах интеграции Linkedin в продукцию Microsoft. В числе их находится интеграция Linkedin с Microsoft Outlook и пакетом Office. Кроме того, появится возможность создавать черновики резюме в Word для обновления профиля.