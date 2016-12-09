Минфин потратит в декабре 1 трлн рублей из Резервного фонда

Министерство финансов РФ в декабре 2016 года потратит из Резервного фонда 1 трлн руб. Средства будут направлены на финансирование бюджета России. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов после принятия Госдумой в третьем чтении бюджета на три года.

Силуанов также сообщил, что рассматривалась возможность дополнительно использовать еще 700 млрд руб. из Резервного фонда, если не поступит доход от приватизации, однако от этой идеи отказались. Общий годовой объем трат из Резервного фонда составит 2,1 трлн руб., отметил министр.

Большая часть денег, направленная на закрытие дефицита, будет брошена именно потому в декабре, что основные расходы, по традиции, всегда приходятся именно на конец года. Несколько ранее Силуанов утвержал, что получение средств от приватизации 19,5% «Роснефти» в объеме 703,5 миллиардов рублей позволит меньше тратить резервы в 2016 году.