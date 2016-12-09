Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков

В июле 2016 года владельцем 100% акций М2М Прайвет Банка стал Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). На протяжении некоторого времени он оказывал М2М Прайвет Банку поддержку ликвидностью. В соответствии с приказом ЦБ в М2М Прайвет Банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Вега-Банк, по данным регулятора, был вовлечен в проведение сомнительных операций, а также не соблюдал требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части представления необходимой информации.

По данным Центробанка, Международный банк развития проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств на низкокачественных активах. Из-за неудовлетворительного качества активов, не осуществлявших необходимый денежный поток, Международный банк развития оказался неспособен вовремя исполнять обязательства перед кредиторами. «Русский финансовый альянс» (АКБ «РФА») также лишился лицензии. По данным Банка России, ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Во все банки назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения вкладчикам вышеуказанных банков начнутся не позднее 23 декабря 2016 года. Банки-агенты для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат будут отобраны на конкурсной основе не позднее 15 декабря.