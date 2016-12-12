Резервный фонд закончится в 2017 году

Глава Счётной палаты заявила о полном исчерпании Резервного фонда в 2017 году. Прибегать к резервным деньгам для финансирования бюджетных расходов также планируется меньше, отмечает Татьяна Голикова.

По данным Минфина, на начало декабря объём Резервного фонда составляет более двух триллионов рублей (или 2,5% от ВВП). Если он будет исчерпан, то правительству придётся использовать средства Фонда национального благосостояния.

Также председатель Счетной палаты заявила о поводах для беспокойства.

«Рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн рублей в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», — сказала она.

Председатель Счётной палаты также отметила, что российская экономика полностью адаптировалась и приспособилась к современным условиям. В свою очередь, динамика ВВП пока колеблется.

«Но едва-едва заметные сдвиги в сторону роста всё же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания», — добавила она.

По мнению Голиковой, правительство должно продолжить антикризисные мероприятия и в 2017 году по-прежнему оказывать поддержку автопрому, сельхозмашиностроению и другим отраслям, которые способствуют экономическому росту. Но средства изыскивать надо уже сейчас, подчеркнула она.