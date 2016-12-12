Глава Минэнерго РФ Александр Новак уточнил в интервью телеканалу "НТВ", что украинский «Нафтогаз» покупает российский газ не напрямую, а «через европейских потребителей» и по более высокой цене.

По его словам, цены у «Газпрома» ниже на $20-30, но за поставку российского газа «Нафтогаз» не готов платить вперёд. Украина настаивает на внесении изменений в контракт. Российская сторона не планирует изменять его условия, пока в Стокгольмском суде проходят слушания по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«Любые изменения в контракт – это, скажем так, возможность использования другой стороны в рамках судебного разбирательства», – отметил Новак.

Украина требует от «Газпрома» около $28,3 млрд в качестве компенсации за снижение транзита, его ставку и переплату за российский газ. «Газпром» же требует $38,7 млрд за поставленные, но неоплаченные объёмы газа и за штрафы take-or-pay.

Отметим, что именно принцип take-or-pay Украина и хотела отменить в допсоглашении. Также Киев требовал прекратить поставки российского газа в самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР.

«Нафтогаз» не готов покупать российский газ по предоплате

Переплата при покупке газа ЕС составляет $70 млн

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что украинский «Нафтогаз» покупает российский газ не напрямую, а «через европейских потребителей» и по более высокой цене. По его словам, цены у «Газпрома» ниже на $20-30, но за поставку российского газа «Нафтогаз» не готов платить вперёд. Украина настаивает на внесении изменений в контракт. Российская сторона не планирует изменять его условия, пока в Стокгольмском суде проходят слушания по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«Любые изменения в контракт – это, скажем так, возможность использования другой стороны в рамках судебного разбирательства», – отметил Новак.

Украина требует от «Газпрома» около $28,3 млрд в качестве компенсации за снижение транзита, его ставку и переплату за российский газ. «Газпром» же требует $38,7 млрд за поставленные, но неоплаченные объёмы газа и за штрафы take-or-pay*.

Отметим, что именно принцип take-or-pay Украина и хотела отменить в допсоглашении. Также Киев требовал прекратить поставки российского газа в самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР.

Прим. * take-or-pay– (принцип «бери или плати») договор, по которому клиент обязуется купить и оплатить товар или выплатить определённую минимальную неустойку, даже если фактически товар не был поставлен или был поставлен, но не был принят и использован клиентом).