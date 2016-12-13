Мировой спрос на нефть вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

По сравнению с предыдущими данными, новый прогноз улучшился на 100 000 баррелей.

Кроме того, сообщается, что повысился и прогноз роста мирового спроса в 2016 году до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Разница составила 200 000 баррелей.

Также эксперты заявили, что если ОПЕК без промедлений и в полной мере достигнет своих производственных целей, которые оцениваются в 32,7 миллиона баррелей в день, а также если не входящие в ОПЕК производители обеспечат согласованное сокращение на 558 тысяч баррелей в сутки, то дефицит на рынке нефти начнется уже в первой половине 2017 года.