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Мировой спрос на нефть вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение спроса уже в 2017 году
13 Декабря 2016
Мировой спрос на нефть вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,3 миллиона баррелей в сутки. 

По сравнению с предыдущими данными, новый прогноз улучшился на 100 000 баррелей.

Кроме того, сообщается, что повысился и прогноз роста мирового спроса в 2016 году до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Разница составила 200 000 баррелей.

Также эксперты заявили, что если ОПЕК без промедлений и в полной мере достигнет своих производственных целей, которые оцениваются в 32,7 миллиона баррелей в день, а также если не входящие в ОПЕК производители обеспечат согласованное сокращение на 558 тысяч баррелей в сутки, то дефицит на рынке нефти начнется уже в первой половине 2017 года.

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