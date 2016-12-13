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Центробанк готовит проект о добровольных пенсионных накоплениях

Уровень отчислений может повыситься для всех работающих россиян
13 Декабря 2016
Центробанк готовит проект о добровольных пенсионных накоплениях

Центральный банк намерен подготовить законопроект о пенсионных накоплениях к весне 2017 года.

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что законопроект о добровольных пенсионных накоплениях будет подготовлен к весне наступающего года.

Идея о дополнении нынешней пенсионной системы России институтом добровольных накоплений, которые граждане смогут начислять с личной зарплаты, была выдвинута в этом году Министерством финансов и Центробанком.

Согласно предложениям, система ИПК подразумевала автоматический старт накоплений. Тем, кто не захочет их платить, нужно будет подать заявление в ответственный госорган. Обязанность перечислять взносы предлагалось возложить на работодателей.

Концепция проекта была презентована в начале октября. Идею раскритиковали в Министерстве труда из-за недостаточно широкой гарантии сохранности средств и непроработанности.

Сергей Швецов отметил, что на данный момент рассматривается предложение о расширении гарантий, так как изначально предлагалось гарантировать исключительно номинал. Если поправки будут приняты, то уровень отчислений может быть повышен, заявил Швецов.

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