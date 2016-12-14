Гуцериев увлекся электроникой

Стоимость сделки значительно превысит $1 млрд.

В соответствии с договором, «Сафмар» приобретет 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам. В свою очередь, эта инвесткомпания владеет 57,7% акций ПАО «М.Видео». Обязательным условием закрытия сделки является добровольное предложение, которое покупатель сделает миноритарным акционерам, о приобретении у них акций «М.Видео» по той же цене, что и у господина Тынкована с партнерами.

Отмечается, что менеджмент «М.Видео» продолжит управлять компанией после сделки.

Ранее на российском рынке ритейла состоялась крупнейшая в этом году сделка: PPF Group и EMMA Capital продали 100% сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» структуре, связанной с группой «Сафмар» семьи Шишхановых—Гуцериевых. Сумма сделки без учета долга могла составить до 26 млрд руб. В будущем «Эльдорадо», скорее всего, объединят с другим принадлежащим «Сафмару» ритейлером «Техносила», в результате чего объединенная компания станет лидером в сегменте онлайн-продаж.