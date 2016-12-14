«Роснефть» просит новые льготы

«Роснефтегаз» 7 декабря договорился о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Катарского инвестиционного фонда и Glencore.

Об одном из предложений уже говорил премьер-министр Дмитрий Медведев: это льготы для обводненных месторождений. Другое предложение «Роснефти» – предоставить компании льготы по НДПИ для месторождений в Восточной Сибири. Компания просит обнулить ставку на 10 лет с момента начала добычи для новых месторождений со сложными коллекторами, уточняют они. С 2017 г. льготный НДПИ для новых месторождений в Восточной Сибири составляет примерно $50/т (около 3000 руб./т). Если ставки обнулить, «Роснефть» сэкономит около $50 млн при добыче 1 млн т нефти, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

У предложения «Роснефти» может быть две цели: увеличить срок действия льгот, размер льготы и расширить ее действие на большее число месторождений.

Третье предложение «Роснефти» – повысить эффективность транспортировки по трубе и железной дороге. «Роснефть» еще летом предлагала снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30%. ФАС предложение не поддержала, но подготовила новые методики для повышения прозрачности формирования тарифов.

Еще два предложения «Роснефти» – поддержать НПЗ и обеспечить налоговую стабильность для отрасли. Этот вопрос есть в повестке правительственной комиссии по ТЭКу, которая должна состояться в ближайшее время. Возможно, на ней прозвучат какие-то идеи. Предложение стабилизировать налоговый режим на три года «Роснефтегаз» направлял в Минэкономразвития еще осенью.

В целом «Роснефть» уже обращалась к чиновникам со всеми этими предложениями. Правда, новые поручения по этим вопросам пришли за день-два до сделки. Не очень ясно, зачем сейчас предоставлять компании льготы: приватизация-то уже состоялась.

