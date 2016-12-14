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«Роснефть» просит новые льготы

Это требуется для повышения капитализации компании
14 Декабря 2016
«Роснефть» просит новые льготы

Накануне приватизации «Роснефти» правительство поручило министерствам проработать предложения «Роснефти» для повышения капитализации компании, пишут «Ведомости». 

«Роснефтегаз» 7 декабря договорился о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Катарского инвестиционного фонда и Glencore.
Об одном из предложений уже говорил премьер-министр Дмитрий Медведев: это льготы для обводненных месторождений. Другое предложение «Роснефти» – предоставить компании льготы по НДПИ для месторождений в Восточной Сибири. Компания просит обнулить ставку на 10 лет с момента начала добычи для новых месторождений со сложными коллекторами, уточняют они. С 2017 г. льготный НДПИ для новых месторождений в Восточной Сибири составляет примерно $50/т (около 3000 руб./т). Если ставки обнулить, «Роснефть» сэкономит около $50 млн при добыче 1 млн т нефти, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.
У предложения «Роснефти» может быть две цели: увеличить срок действия льгот, размер льготы и расширить ее действие на большее число месторождений.
Третье предложение «Роснефти» – повысить эффективность транспортировки по трубе и железной дороге. «Роснефть» еще летом предлагала снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30%. ФАС предложение не поддержала, но подготовила новые методики для повышения прозрачности формирования тарифов.
Еще два предложения «Роснефти» – поддержать НПЗ и обеспечить налоговую стабильность для отрасли. Этот вопрос есть в повестке правительственной комиссии по ТЭКу, которая должна состояться в ближайшее время. Возможно, на ней прозвучат какие-то идеи. Предложение стабилизировать налоговый режим на три года «Роснефтегаз» направлял в Минэкономразвития еще осенью.
В целом «Роснефть» уже обращалась к чиновникам со всеми этими предложениями. Правда, новые поручения по этим вопросам пришли за день-два до сделки. Не очень ясно, зачем сейчас предоставлять компании льготы: приватизация-то уже состоялась.
 

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