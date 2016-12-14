«Сибур» заговорит по-китайски

Ранее о возможности такой сделки говорил основной акционер компании Леонид Михельсон, о подписании рамочного соглашения сообщалось в начале ноября 2016 г. Тогда же представитель Volga Group, которая управляет активами Геннадия Тимченко, Антон Куревин говорил, что Тимченко не будет продавать свои акции в рамках этого соглашения.

«Сибур» - крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. На начало ноября Михельсону принадлежало около 43% акций «Сибура», члену совета директоров Кириллу Шамалову - 20,9%, Тимченко - 14,2%, китайской Sinopec - 10%, Дмитрию Конову и бывшему руководителю компании (сейчас гендиректор «Газпромнефти») Александру Дюкову - примерно по 4%.

Sinopec в сентябре 2015 г. договорилась о вхождении в капитал «Сибура» в качестве стратегического инвестора. В декабре 2015 г. правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство Sinopec о покупке до 20% акций «Сибура». Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев тогда сообщал, что за 10% акций Sinopec заплатит $1,338 млрд.