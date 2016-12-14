Группа компаний «Дикси» выкупила у компании ОАО «Мкапитал» (материнская компания сетей «Седьмой континент» и «Наш», владеющая их недвижимостью) 12 объектов в Калининграде общей площадью около 30 тыс. кв. м, говорится в сообщениях сторон, сообщает РБК. На 9 площадках сейчас расположены супермаркеты «Седьмого континента», которые будут переформатированы под магазины «Виктория».
Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова, стоимость одного кв. м торговой недвижимости в Калининграде, в зависимости от
«Виктория» вместо «Седьмого континента»
Группа компаний «Дикси» выкупила 12 объектов недвижимости группы «Мкапитал», владеющей сетями «Седьмой континент» и «Наш». Сумма сделки могла составить до 2,4 млрд руб.
Группа компаний «Дикси» выкупила у компании ОАО «Мкапитал» (материнская компания сетей «Седьмой континент» и «Наш», владеющая их недвижимостью) 12 объектов в Калининграде общей площадью около 30 тыс. кв. м, говорится в сообщениях сторон, сообщает РБК. На 9 площадках сейчас расположены супермаркеты «Седьмого континента», которые будут переформатированы под магазины «Виктория».