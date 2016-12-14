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Новости

«Виктория» вместо «Седьмого континента»

Группа компаний «Дикси» выкупает недвижимость конкурента
14 Декабря 2016
«Виктория» вместо «Седьмого континента»

Группа компаний «Дикси» выкупила 12 объектов недвижимости группы «Мкапитал», владеющей сетями «Седьмой континент» и «Наш». Сумма сделки могла составить до 2,4 млрд руб.

Группа компаний «Дикси» выкупила у компании ОАО «Мкапитал» (материнская компания сетей «Седьмой континент» и «Наш», владеющая их недвижимостью) 12 объектов в Калининграде общей площадью около 30 тыс. кв. м, говорится в сообщениях сторон, сообщает РБК. На 9 площадках сейчас расположены супермаркеты «Седьмого континента», которые будут переформатированы под магазины «Виктория».
Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова, стоимость одного кв. м торговой недвижимости в Калининграде, в зависимости от местоположения, может находиться в диапазоне от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Таким образом, все объекты могли обойтись «Дикси» в 1,5–2,4 млрд руб. В структуре бизнеса «Седьмого континента» на калининградский дивизион приходилось примерно 3% годовой выручки ретейлера. Совокупный оборот сети в 2015 году составил 50,5 млрд руб. Всего «Мкапитал» принадлежит около 1 млн кв. м офисной и торговой недвижимости.

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