«Виктория» вместо «Седьмого континента»

Группа компаний «Дикси» выкупила у компании ОАО «Мкапитал» (материнская компания сетей «Седьмой континент» и «Наш», владеющая их недвижимостью) 12 объектов в Калининграде общей площадью около 30 тыс. кв. м, говорится в сообщениях сторон, сообщает РБК. На 9 площадках сейчас расположены супермаркеты «Седьмого континента», которые будут переформатированы под магазины «Виктория».

Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова, стоимость одного кв. м торговой недвижимости в Калининграде, в зависимости от местоположения, может находиться в диапазоне от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Таким образом, все объекты могли обойтись «Дикси» в 1,5–2,4 млрд руб. В структуре бизнеса «Седьмого континента» на калининградский дивизион приходилось примерно 3% годовой выручки ретейлера. Совокупный оборот сети в 2015 году составил 50,5 млрд руб. Всего «Мкапитал» принадлежит около 1 млн кв. м офисной и торговой недвижимости.