ВТБ продаёт акции «Динамо»

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о прекращении участия банка в акционерном обществе ФК «Динамо». 74% (51,76 млн) обыкновенных именных акций «Динамо-Москва» будут проданы не ниже рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком ЗАО «Российская оценка», сообщает банк.

«До конца года мы фактически за символическую плату передадим весь наш пакет Центральному союзу «Динамо», — заявлял летом 2016 года глава ВТБ Андрей Костин. «К сожалению, внутри банка нет такой экспертизы, которая позволила бы управлять футбольным клубом. Это определенная такая сфера, я бы сказал, искусство даже. И в этой связи, конечно, у нас неудачный проект с точки зрения имиджа, пиара и так далее — потому команда играет плохо», — говорил он.

Позже Наблюдательным советом было постановлено, что «все акции футбольного клуба будут переданы обществу после оценки их рыночной стоимости», – сообщил член совета директоров ФК «Динамо» Василий Титов.

Отметим, что в 2015 году «Динамо» принесло ВТБ убыток в 800 млн рублей. Задолженность клуба составляет около 13 млрд рублей.