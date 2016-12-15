Акцизы на алкоголь могут быть снижены

Минэкономразвития предложило снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на алкоголь. В предложении также говорилось о снятии ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012–2016 годах.

«Министерство надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя, препятствующую развитию конкуренции в отрасли», — говорится в сообщении Ведомства, изложенном в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году, пишет издание «Коммерсантъ».

Отметим, что Минфин не поддерживает эту инициативу, считая, что уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения. Ведомство также напоминает, чтонелегальный оборот алкоголя на территории РФ контролирует автоматизированная система госконтроля, отслеживающая объем производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции (ЕГАИС).