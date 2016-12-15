Помочь Катару и Glencore

Газпромбанк прокредитует консорциум Glencore и катарского суверенного фонда для покупки 19,5% акций «Роснефти», сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. Издание предполагает, что, возможно, для этого будут использованы деньги «Роснефтегаза»—продавца доли.

Напомним, на прошлой неделе «Роснефть» и Glencore объявили, что 19,5% компании оценено в €10,2 млрд. Большую часть, €7,4 млрд в качестве кредита должен был предоставить итальянский банк Intesa Sanpaolo, а также неназванные российские банки.

В конце октября 2016 года агентства Bloomberg и Reuters сообщали со ссылкой на источники и одобренную правительством директиву, что «Роснефтегаз» получил разрешение разместить на депозитах в Газпромбанке до 1,8 трлн руб. (на тот момент — $29 млрд) сроком до трех лет.

Государство контролирует более 50% голосующих акций Газпромбанка через долю в «Газпроме» и Внешэкономбанке, следует из данных на сайте банка, напоминает РБК.