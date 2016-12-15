Бизнес в России заинтересовался долгами сотрудников

В настоящее время порядка 50 крупных компаний запрашивают кредитные истории более чем 140 тыс. работников, пишет «Коммерсантъ».

«С помощью кредитных историй компании пытаются сократить риск внутреннего мошенничества. Такая практика распространена на Западе», – отмечает заместитель гендиректора «Эквифакса» Игорь Лисянский. По его мнению, повышенный интерес обусловлен существенно возросшей долговой нагрузкой граждан.

Работодатели проверяют не только претендентов на должность, но и действующих сотрудников. Мониторинг позволяет видеть изменения долговой нагрузки сотрудника, в частности узнавать о факте получения им кредита или возникновения просрочки. В БКИ уверяют, что данные работодателям могут быть предоставлены только с согласия работника.