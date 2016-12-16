Один за всех

О конкуренции на рынке бытовой техники и электроники можно забыть. Буквально через неделю после новости о покупке структурами Михаила Гуцериева сети «Эльдорадо» было объявлено о приобретении им же крупнейшего российского ритейлера – компании «М.Видео».

Имея в своем активе «Техносилу», бизнесмен будет генерировать 27,5% выручки на рынке бытовой техники и электроники. Доля ближайшего конкурента – интернет-магазина DNS – всего 11,3%. Если сейчас, например, разница в цене на самые популярные модели аудио-, видео- и бытовой техники в «Эльдорадо» и «М.Видео» не превышает 100 руб., то дельта может совсем исчезнуть, когда эти компании перейдут под контроль одного владельца.

«Техносила» среди активов Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова появилась в конце 2015 г., когда группа «БИН» (сейчас «Сафмар») закрыла сделку по покупке «МДМ банка». За год до этого «Техносила» поглотила старейшего петербургского ритейлера, сеть «Техношок», принадлежавшую Виктору Гордейчуку. В феврале 2016 г. «Техносила» приобрела 100% акций крупнейшего онлайн-гипермаркета Урала Е96.ru, число посетителей которого в 2015 г. достигло 15 млн человек. А в августе этого года «Сафмар» выкупил у Гордейчука остававшиеся у него 30% акций «Техносилы» предположительно за 1,5 млрд руб. «Эльдорадо» может стоить около $500 млн. Стоимость сделки по покупке «М.Видео» (100%) оценивается в $1,26 млрд. Продавец – Александр Тынкован, его партнеры, владеющие 57,68% акций ПАО «М.Видео», и миноритарии, которым «Сафмар» предложит продать акции по цене этой сделки ($7 за бумагу). Семья Гуцериевых–Шишхановых предпочитает единолично владеть активами, поэтому и делает акционерам столь щедрое предложение.

Для завершения сделки требуется согласие ФАС, и, по мнению опрошенных «Ко» экспертов, антимонопольное ведомство может одобрить ее с рядом ограничений. Дело в том, что совокупная рыночная доля трех ритейлеров уже близка к 30%, а в некоторых регионах превышает это значение. Так, в 2013-м «М.Видео» пыталась купить «Эльдорадо» у чешских инвесторов. Сделка была одобрена ФАС, но с рядом условий – например, ритейлеры должны были закрыть магазины одной из сетей в 35 регионах, в том числе в Москве и области. Покупка не состоялась, так как стороны не смогли прийти к соглашению по окончательным ее параметрам.

Согласно прогнозам GfK, по итогам 2016 г. рынок вырастет на 10%, до 1,3 трлн руб. «М.Видео» планирует в этом году увеличить продажи на 7–9%, а сеть «Эльдорадо» за девять месяцев 2016 г. нарастила оборот на 17,4%. «Я, конечно, удивлен, что Михаил Гуцериев, имея огромный опыт работы на рынке нефти и угля, вошел в потребительскую тему. Рынок электроники очень сложный – цикличный, импортный и сильно подверженный изменениям валютного курса, – отмечает директор ИК «Просперити кэпитал менеджмент» Алексей Кривошапко. – Вместе с тем, бизнесмен покупает работающую компанию с хорошей командой. Объединенная компания – это почти треть рынка, а значит, будет серьезная экономия на закупках, логистике и прочем». Кроме того, «Сафмар» владеет более 1 млн кв. м торговых площадей, что придаст этой сделке дополнительный синергетический эффект.

Для Гуцериева 2016 г. оказался очень продуктивным. В ноябре подконтрольная бизнесмену «Русснефть» провела успешное первичное размещение на Московской бирже, ставшее первым за последние 10 лет нефтяным IPO, – спрос на ее бумаги превысил 30%. Вся «Русснефть» была оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд. Буквально через неделю после IPO «Русснефти» было проведено SPO подконтрольной Гуцериевым лизинговой компании «Европлан». В ходе SPO Гуцериеву и Шишханову удалось привлечь 15 млрд руб. Создаваемый на базе «Европлана» финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» был оценен в 80,4 млрд руб.