Гудвил, великий и ужасный

В деле «Роснефть» vs РБК» Игорю Сечину дважды удалось удивить общественность: сначала суммой иска в 3 млрд руб., которые журналистам-ответчикам пришлось бы выплачивать не менее 2500 лет, потом – тем фактом, что процесс он «проиграл».

Именно как проигрыш была воспринята новость, что суд снизил оценку ущерба деловой репутации в 8000 раз – до 390 000 руб., но при этом обязал ответчика удалить «порочащую» статью и дать опровержение.

Аналогичные требования «Роснефти» – удалить и опровергнуть публикации – прежде были удовлетворены по искам к Forbes, «Ведомостям», «Новой газете» и «Росбалту». Миллиардные суммы ущерба появились в иске к РБК не сразу.

Привлеченные «Роснефтью» аудиторы подсчитали, что за 50 лет гудвил нефтяного гиганта в результате публикации РБК может снизиться на 3,18 млрд руб., но разорить медиахолдинг «Роснефти» не удалось. Хотя юристы госкомпании прямо заявляли: «Размер компенсации должен быть большим, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша РБК продолжит вредить репутации истца». На что адвокат ответчика Евгений Резник в судебных прениях возразил: «Истец хочет не восстановить справедливость, а нанести ущерб ответчикам». Тем более что экспертиза, проведенная докторами филологических наук Анатолием Барановым и Максимом Кронгаузом по инициативе ответчика, не выявила в статье порочащих сведений, что было косвенно подтверждено фактом удачной продажи акций «Роснефти» международному консорциуму инвесторов 7 декабря.

Елизавета Осетинская, бывший шеф-редактор РБК, которая покинула медиахолдинг после усиления административного давления на него, подчеркивала, что этот процесс – «месть по совокупности». Суд должен был стать показательной поркой для всех российских СМИ. Адвокат Денис Товкайло уверен: «Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине».

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков полагает, что заплатить 390 000 руб., даже если медиахолдинг не будет оспаривать это решение, вполне подъемно, в то время, как 3 млрд руб. – это закрытие бизнеса. Закрыть медиаресурс с месячной аудиторией в 30 млн человек Игорю Сечину оказалось не под силу. По крайней мере, пока: «Роснефть» заявила о принципиальном решении подать апелляцию. По словам вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, решение суда является «унизительным для деловой прессы», так как суд признал, что «незаконные действия не оказывают никакого влияния на деятельность компаний».